Joleen Vultaggio (50) iz Michigana ostala je zapanjena kada je pretraživajući pacifičke lagune i otočje Melanezije u Novoj Kaledoniji, naišla na otočić zanimljivog oblika.

- Šokirala sam se i nisam mogla vjerovati svojim očima. Razgledavala sam arhipelag i jednostavno je iskočio. Pa to stvarno izgleda kao neobrezani penis - rekla je Amerikanka, koja je mjesto odmah zabilježila pribadačom na karti kako bi ljudi znali da sliku nije stvorila kroz Photoshop.

'Nisam mjerila, ali velik je'

Sve je podijelila na društvenim mrežama kako bi ljudi mogli ukucati koordinate i vidjeti vlastitim očima otočić u obliku falusa, piše Morski hr.

- More izgleda modro i lijepo i voljela bih da mi je to područje bliže. Nisam išla mjeriti koliko je velik, ali s obzirom na to da je usred oceana, čini se prilično velik penis - rekla je Joleen.

Ne vjerujete joj? Ukucajte koordinate: 20°37’37”S 166°18’02”E, pa se uvjerite i sami.

Otok je dug otprilike 500 metara, a nije poznato je li naseljen ljudima.

Najbliža naseljena kopnena masa je 15-ak Nm udaljen Otok Trojstva Ouvéa, koji ima 3400 stanovnika.

Priroda se voli poigrati oblicima, a jedan sličan otok-penis Mavuva možemo pronaći u arhipelagu Fidžija.