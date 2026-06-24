Probudila se iz kome žena koju je napao morski pas. Ostala je bez ruke, a evo što je rekla...

Majka koja se borila za život nakon napada morskog psa izgovorila je svoje prve riječi nakon što su je liječnici probudili iz inducirane kome, potvrdila je njezina obitelj. Leah Stewart (35) napala je velika bijela psina dok je plivala na plaži Coogee u istočnom predgrađu Sydneya 13. lipnja. Hitno je prevezena u bolnicu St Vincent's u kritičnom stanju, gdje su joj kirurzi amputirali ruku i obavili niz drugih operacija dok je bila na intenzivnoj njezi. Njezina obitelj redovito je obavještavala javnost o njezinom stanju, a brat Joshua u srijedu je objavio emotivno priopćenje.

"Nakon tjedan dana na aparatima za održavanje života i ponovljenih operacija, liječnici su uspjeli ekstubirati Leah i smanjiti razinu sedacije kako bi je na kratko vrijeme izveli iz inducirane kome", rekao je, a prenosi Mirror.

​- To je omogućilo Leah da izgovori svoje prve riječi, "Volim te", svojoj majci i partneru Fernandu koji su uz nju na intenzivnoj njezi od samog incidenta. Njezine prve misli bile su usmjerene na kćer August i htjela je provjeriti je li dobro. Ovo je puno brže nego što je itko očekivao, a za nas je to čudo i sve ono čemu smo se nadali i za što smo se molili proteklog tjedna - stoji u izjavi.

Foto: Hollie Adams/REUTERS

Unatoč ohrabrujućem napretku, Stewart je i dalje na intenzivnoj njezi i suočava se s dugim putem oporavka. Njezin brat je dodao kako je u proteklom tjednu prošla pet dana operacija, a nove su zakazane za danas i nadolazeće tjedne.

"Leah je pred dugim putem i još uvijek je u kritičnom stanju, ali ovo je tako pozitivan prvi korak i daje nam nadu za njezin dugoročni oporavak. Još jednom hvala svima koji nastavljaju podržavati Leah, svojom brigom, molitvom, ljubavlju i velikodušnošću", poručio je.

Pokrenuta je i crowdfunding kampanja kako bi se pomoglo u rehabilitaciji, nabavi protetskih udova i pokrivanju zdravstvenih troškova za Stewart, a dosad je prikupljeno gotovo 488.000 dolara.

Foto: Hollie Adams/REUTERS

Incident se dogodio dok se Stewart kupala na plaži Coogee. Charlie Verco, spasilac izvan dužnosti koji je u blizini veslao na dasci, odmah je reagirao nakon napada. Izvukao ju je na svoju dasku i krenuo prema obali, gdje je započela hitna medicinska intervencija. Primila je brojne transfuzije krvi na pijesku prije nego što je helikopterom prevezena u bolnicu.

Napad je potaknuo raspravu o sigurnosti na plažama. U vrijeme napada, plaža Coogee nije bila aktivno nadzirana dronovima za morske pse jer se područje nalazi ispod zračne rute, iako su vlasti naknadno odobrile privremeno izuzeće kako bi se omogućio nadzor. Vjeruje se da je morski pas odgovoran za napad bio dug između tri i četiri metra. Vlasti Novog Južnog Walesa najavile su dodatna ulaganja u mjere za smanjenje rizika od napada, uključujući proširenje nadzora dronovima i istraživanja.

Foto: Hollie Adams/REUTERS

Stewart, koja predaje u školi Hurstville Adventist, prije desetak godina radila je u školi Sydney Adventist u Auburnu. Bivše kolege sjetile su je se s toplinom, a jedan suradnik ispričao je kako je jednom strastveno govorila o televizijskom programu "Australian Survivor".

"Tada je rekla da želi sudjelovati u Survivoru. Eto, deset godina kasnije, ona jest preživjela. Prihvatit će izazove i izaći kao pobjednica. Njoj i njezinoj obitelji želim sve najbolje", poručio je.

*uz korištenje AI-ja