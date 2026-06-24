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Ne treba se bojati ralja, već mogućnosti njihova nestanka

Piše Alen Galović,
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Ne treba se bojati ralja, već mogućnosti njihova nestanka
Foto: ABACA

Čovjek koji vidi bolesnu ribu – bilo kirnju, zubaca ili tunu – neće je uloviti jer mu se gadi i neće je pojesti. Morski pas, naprotiv, upravo će takvu ribu osjetiti na velikoj udaljenosti i pojesti, čime zaustavlja širenje bolesti, pomore i mogući kolaps ribarstva.

Veliki tim svjetskih znanstvenika potvrdio je da je kod Rogoznice prije tri godine doista ulovljena velika bijela psina. Time je razriješena višegodišnja stručna polemika oko životinje ulovljene parangalom, fotografirane, a potom prodane nekom restoranu. Nama u medijima pružila se prilika da još jednom sitno profitiramo na strahu od ralja, no ne bi trebalo zaboraviti mnogo važnije poruke koje nosi priča iz rujna 2023.

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