Čovjek koji vidi bolesnu ribu – bilo kirnju, zubaca ili tunu – neće je uloviti jer mu se gadi i neće je pojesti. Morski pas, naprotiv, upravo će takvu ribu osjetiti na velikoj udaljenosti i pojesti, čime zaustavlja širenje bolesti, pomore i mogući kolaps ribarstva.
KOMENTAR: ALEN GALOVIĆ PLUS+
Ne treba se bojati ralja, već mogućnosti njihova nestanka
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Veliki tim svjetskih znanstvenika potvrdio je da je kod Rogoznice prije tri godine doista ulovljena velika bijela psina. Time je razriješena višegodišnja stručna polemika oko životinje ulovljene parangalom, fotografirane, a potom prodane nekom restoranu. Nama u medijima pružila se prilika da još jednom sitno profitiramo na strahu od ralja, no ne bi trebalo zaboraviti mnogo važnije poruke koje nosi priča iz rujna 2023.
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