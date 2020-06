Prodaje odjeću pokojnika i to našminkana u zombija. I ide joj!

<p>Ova Tajlanđanka plijeni pažnjumeđu Azijatima na društvenim mrežama zbog svoje inovativne strategije prodaje rabljene odjeće putem interneta. Budući da većina njezine odjeće dolazi od mrtvih ljudi, odlučila se 'ušminkati' kao zombi tijekom internetskih livestreamova.</p><p><strong>Kanittha Thongnak </strong>(40) prodavala je rabljenu odjeću na ulicama Chon Daen, na sjeveru Tajlanda, tri godine, a kada nas je sve pogodila pandemija Covid-19, odlučila je odjeću prodavati online, piše<a href="https://www.odditycentral.com/news/woman-cosplays-as-zombie-to-sell-dead-peoples-clothes-online.html" target="_blank"> Oddity Central</a>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Bizarna ideja pretvorila se u unosan biznis:</strong></p><p>Ne zarađuje puno od prodavanja, no dovoljno da bi sebe uzdržala. Prodaja rabljene odjeće, koju pokojnici ostavljaju za sobom, uvijek je bila tabu, no u karanteni se situacija za nju još pogoršala.</p><p>Kanittha je, naime, imala samo nekoliko gledatelja tijekom svojih live streamova i jedva da je išta prodala, ali srećom, osmislila je bizarnu marketinšku metodu. Ideja je bila prikloniti se baš tom nelagodnom osjećaju koji ljudi imaju ako nose odjeću pokojnih - pa se sama odlučila našminkati kao mrtvac i tako prodavati odjeću.</p><p>Do toga je došla sasvim slučajno. Jedne večeri kada nije bilo tekuće vode kojom bi se mogla osvježiti, prekrila je lice bijelim prahom zbog čega je izgledala kao duh. </p><p>Tako je za livestream uzela još više praha pa odlučila riskirati. Možda izgubim sve gledatelje, možda se šokiraju, ali ih tako privučem, pomislila je.</p><p>U samo pet dana, Kanitthin noćni live stream krenuo je s nekoliko desetaka ljudi, a na kraju ga je pogledalo oko 4.000 ljudi. I njezina je prodaja naglo skočila, no iako nije otkrila koliko zarađuje ovih dana, priznala je da je svota veća nego ikad otkad se bavi prodajom rabljene odjeće.</p><p>Thongnak obično započinje s live streamom oko 22:00 i radi do oko 3:00 ujutro. Dok se ovi sati savršeno uklapaju u njezinu jezivu temu, ne smatraju se idealnim za internetske aukcije. Ipak na tisuće ljudi ostaju online samo da bi gledali njezine noćne emisije.</p><p>Kada se ne igra 'zombija' koji prodaje odjeću, Kanittha Thongnak većinu vremena provodi u lokalnom hramu, gdje svećenici duhovno čiste odjeću mrtvih prije prodaje na aukciji putem interneta čime pomažu siromašnima iz svoje okoline.</p><p>Na pitanje ima li problema s isprobavanjem odjeće mrtvih za gledatelje tijekom internetskih aukcija, 40-godišnjakinja je rekla da joj uopće nije neugodno jer na taj način 'stavlja hranu na stol svoje obitelji'. Kao što izreka kaže, 'cilj opravdava sredstvo'.</p>