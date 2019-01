Prodaju - korištene maramice: 'Razbolite se kad to vi želite...'

Ljudi koji plaćaju za 'kihnute' maramice su 'ljudi otvorenog uma' koji cijene luksuz da se mogu razboljeti 'pod vlastitim uvjetima'. U pitanju nije nikakav fetiš niti eksperiment, već vrlo proračunat i isplaniran način života. Oni, naime, jednostavno žele dobiti virus koji se razvija sada, odnosno onda kada oni to žele, kako ih gripa ne bi kasnije dohvatila, javlja Oddity central.

Osnivač tvrtke Vaev Oliver Niessen (34) tvrdi da bi se ova skupa rabljena maramica treba biti promatrana kao alternativa konvencionalnoj medicini, jer vam omogućuje da se namjerno prehladite kad god poželite, kako bi smanjili rizik od hvatanja te iste prehlade kasnije.

Foto: vaev

Reklamiraju se kao wellness brand - a ljudi su od njih bolesni

Slinave maramice reklamiraju se kao "wellness brand", iako tehnički pomažu ljudima da se razbole.

Ova malena tvrtka iz Los Angelesa tvrdi da je već prodala preko tisuću kihnutih maramica. Cijena jedne iznosi 80 dolara (oko 520 kuna).

- Jednostavna ideja je da se odlučite kada ćete se razboljeti, s ciljem da se ne razbolite od iste prehlade ili virusa kasnije- kaže Niessen.

- Takva sloboda, takva vrsta luksuza u izboru jest nešto što se moglo i očekivati. Prilagodili smo sve u našim životima i sve imamo na način na koji to želimo, pa zašto ne bismo i tako prilagodili i bolesti - pita se kreativac.

Ali zašto bi se itko u bilo kojem trenutku htio razboljeti? Niessen nudi vrlo jednostavan primjer: spremate se na godišnji odmor i želite smanjiti rizik od prehlade koja bi vam mogla pokvariti planove.

'Ima više od 200 vrsta retrovirusa. Što ćete, ugurati 200 maramica u nos?'

Charles Gerba, profesor mikrobiologije i znanosti o okolišu na Sveučilištu Arizona tvrdi da iako bi vas jedna slinava maramica mogla zaštititi od neke vrste virusa, odnosno dati vam imunitet na kratko, od druge vrste vas neće zaštititi, jer postoje stotine drugih vrsta virusa prehlade koje možete dobiti.

Ova bizarna ideja djeluje samo na specifičnu vrstu virusa.

- Postoji više od 200 vrsta rinovirusa, tako da ćete svaki put morati gurati oko 200 maramica u nos kako biste dobili drugu - kaže Gerba.

Biti cijepljen od jednog virusa prehlade ne štiti vas od svih ostalih, zato nikada nismo imali cjepivo za prehladu. Kako napraviti cjepivo protiv 200 različitih virusa, upitao se Gerba.

Kako se maramice zaraze? Pa, Niessen tvrdi da njegova tvrtka ima desetak kijavaca, od kojih su neki regrutirani online. Oni jednostavno kišu u obične maramice, šalju ih natrag u tvrtku koja ih pakira u zapečaćene Petrijeve posude i šalje ih kupcima. Tvrtka ih redovito provjerava kako bi vidjela je li netko od njih bolestan, a većinu vremena barem jedan od njih jest, ali kad su svi zdravi, to doslovno može zaustaviti proizvodnju. Iako bi im bilo bolje da im je baza kijavaca veća, ali s obzirom na to da su oni mala tvrtka, ne mogu si to još dopustiti.

Na njihovoj web-stranici trenutno stoji da su ostali bez zaliha, ali to je vjerojatno jer kijavci nisu bolesni.