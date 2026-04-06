BJEGUNAC NA ULJEPŠAVANJU

'Zdravko ježić': 'Bio na bolnoj transplantaciji kose i još se nije primilo na svim dijelovima'

U Hrvatskoj većina pacijenata presađivanje plaća između 2.300 € i 5.400 €. U susjednoj BiH cijene mogu biti i do dva puta niže nego u Hrvatskoj

Admiral

Bjegunac Zdravko Mamić gostovao je "Centralnom dnevniku" na bosanskohercegovačkom komercijalnom FACE TV televizijskom kanalu koji ima sjedište u Sarajevu. Razgovarao je sa Senadom Hadžifejzovićem, inače osnivačem tog kanala. Tema im je bila nogometna reprezentacija BiH koja se plasirala na Svjetsko prvenstvo pobjedom protiv Italije u Zenici. 

- Za BiH ništa više neće biti isto! Sad će svi htjeti igrati za reprezentaciju - rekao je Mamić. Osvrnuo se i na provokacije. 

- Ne može biti na utakmici Hrvatske reprezentacije ustaška zastava. Ne može biti na utakmici Srpske reprezentacije četnička zastava, ali niti treba biti zastava Armije BiH na stadionu. To je sport - dodao je. 

Mnogi su primijetili njegovu novu frizuru. S obzirom da je javno govorio o presađivanju kose u Sarajevu, pali su komentari. 

- Zdravko ježić. Bio je na bolnoj transplantaciji kose i još se nije primilo na svim dijelovima - jedan je od komentara. 

Nakon prve faze presađivanja kose u travnju 2023. godine, Mamić je početkom 2026. u Sarajevu obavio i drugi dio tretmana. Cijeli je postupak obavio u sarajevskoj podružnici turske klinike koja je postala regionalni centar za ovakve zahvate. Dok je prva faza transplantacije bila usmjerena na prednji dio glave, ovaj novi zahvat obuhvatio je potiljak, čime je Mamić zaokružio proces obnove vlasišta. Koristili su metodu FUE (Follicular Unit Extraction), koja se smatra jednom od najsigurnijih i najučinkovitijih tehnika, a uključuje presađivanje zdravih folikula s donorskog dijela na područja zahvaćena gubitkom kose.

Činjenica da Mamić zbog Interpolove tjeralice ne smije napustiti Bosnu i Hercegovinu, kako ne bi bio uhićen i izručen Hrvatskoj na izdržavanje kazne od šest i pol godina zatvora, išla mu je na ruku jer se podružnica renomirane turske klinike nalazi upravo u Sarajevu.

U Hrvatskoj većina pacijenata presađivanje plaća između 2.300 € i 5.400 €. Manji zahvati (npr. popunjavanje zalizaka) mogu stajati oko 2.000 €, dok opsežnije procedure (preko 3.000 graftova) dosežu i do 7.500 €. Mnogi se odlučuju i za Tursku, gdje su paket aranžmani, koji uključuju smještaj i prijevoz, često povoljniji, s cijenama od 2.300 € do 4.200 € za maksimalan broj graftova. U susjednoj BiH cijene mogu biti i do dva puta niže nego u Hrvatskoj.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

