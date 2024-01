Prodavačice uvele psića u dućan s osječkih minus 2: 'Sad se zove Lunjo. Naspavao se i utoplio...'

Prodavačice Zare u osječkoj Portanovi pronašle su u srijedu psića ispred centra i odmah mu priskočile u pomoć te ga sa ledenih minus 2 uvele u trgovinu, dok su drugi prolazili kraj psića. One su uvele psa u Zaru i dale mu priliku da se utopli, ali i kontaktirale volontere osječkog Azila.

- Mogu misliti kakav je to bio nesvakidašnji prizor za ovu zemlju, ovaj grad, da jedan pas leži nasred trgovine i ničim se pretjerano ne uzrujava. Meni je to, taj mali simbol ljudske dobrote, to što su trgovkinje uvele psa u trgovinu dok je vani snijeg i minus, meni je to takav melem na ranu da nemate pojma! I svaka im čast na tome! - napisali su iz Azila Osijek.

Volonterke azila u srijedu su po njega otišle u trgovački centar Portanovu. Ulaskom u dućan, vidjele su psića koji je mirno ležao nasred trgovine.

- On vam se od jučer zove Lunjo, mlad je (možda godinu dana ak ima, eto) jako al baš jako jako je drag i kuler je al ono, što da vam ja sad pričam, zamislite psa koji je pol smjene iskulirao u jednoj od najposjećenijih trgovina u našem gradu, nikakvu štetu nije napravio, nije gnjavio ljude, on se fino naspavao, ugrijao i ono, osjećam se kao da smo mi zlikovci u cijeloj priči jer smo ga odveli - nadodali su iz Azila.

Lunjo traži svoj novi dom, nekoga tko će mu pružiti priliku da ne mora više u strahu stajati na hladnoći i razmišljati o sljedećem jelu.

U svojoj Facebook objavi Azil Osijek je objavio da su vrata otvorena svima koji bi ga htjeli upoznati te da im se za neke informacije možete javiti i porukom.