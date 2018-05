Propovjednik vjernicima: 'Bog želi da mi kupite novi avion...'

Televizijski propovjednik Jesse Duplantis iz američke Louisiane besramno je pred cijelim svijetom izjavio kako ”vjeruje Bogu” da će njegova zajednica prikupiti desetke milijuna dolara potrebnih za kupnju privatnog aviona za njega i njegov tim.

- Razgovarao sam s Bogom i on želi da imam avion od 54 milijuna dolara – i da mi ga vi kupite!

Riječ je o avionu Dassault Falcon 7X, tromotornom poslovnom mlažnjaku velikog doleta u koji stane 12 putnika.

Duplantis je ponosno istaknuo da je u svojoj dosadašnjoj karijeri imao tri aviona, a novi mu je potreban zbog direktnih letova kako ga ne bi morao zaustavljati zbog goriva.

- Dosad sam imao tri različita aviona, koje sam koristio i iskoristio za Gospodina - poručio je ovaj televizijski propovjednik u svojoj emisiji “This Week with Jesse”.

Watch "this Week with Jesse" as Jesse shows the importance of using aviation as an amazing tool for evangelizing the world! Tune in each Monday at https://t.co/hnG6BhPAvH or on our JDM App. Click to watch https://t.co/PLfSYt2A3U pic.twitter.com/sAvKskmokO