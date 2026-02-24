FOTO Što su supervulkani i gdje se nalaze? Tihi divovi imaju moć izazvati neviđenu katastrofu...

Nakon Taupōa slika postaje šira i ozbiljnija. Supervulkani nisu izolirani kurioziteti s nekoliko turističkih razglednica, nego globalni fenomen vezan uz najdublje procese u Zemljinoj kori. Ako ih je, prema nekim stručnjacima, dvadesetak prepoznato u geološkom zapisu, onda je jasno da govorimo o obrascu, a ne o iznimci. U Južnoj Americi nalazi se Altiplano-Puna Volcanic kompleks, golema vulkanska regija na visoravni Anda, na tromeđi Bolivije, Argentine i Čilea. To nije jedan uredan krater nego prostrani sustav koji se proteže stotinama kilometara. Geofizička mjerenja pokazuju da se ispod tog suhog visokoplaninskog krajolika nalazi izuzetno velika zona djelomično rastaljene stijene. U geološkoj prošlosti taj je sustav proizveo erupcije razmjera koji se približavaju supervulkanskoj kategoriji. Danas nema znakova neposredne katastrofe, ali riječ je o jednom od najvećih poznatih magmatskih rezervoara u kontinentalnoj kori. | Foto: canva, ilustracija