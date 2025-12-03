Provalio u dućan, razbijao, opio se, pao u nesvijest. Priveli ga i pustili?! Ima sreće da je rakun...

Provalio je u trgovinu s alkoholnim pićima, 'napao' je pića s donjih polica, na meti su mu bile boce viskija, porazbijao je po trgovini, cijeli pohod bio je životinjski...

Što je i logično, jer je provalnik u ovu trgovinu u Virginiji bio - rakun!

- U subotu ujutro zaposlenik trgovine pronašao je rakuna onesviještenog na podu toaleta. To je bio kraj njegove pijane eskapade - piše CNN.

Foto: Hanover County Animal Protection and Shelter/Facebook

- Upao je u trgovinu kroz strop i krenuo je u pohod. Pio je sve - kaže Samantha Martin koja radi u lokalnom centru za kontrolu životinja. Dodaje kako ona osobno voli rakune, kako je riječ o zabavnim stvorenjima...

Martin je rakuna odvezla u lokalni azil, kasnije je počinitelj pušten na slobodu, izvukao se bez optužbi.

Foto: Hanover County Animal Protection and Shelter/Facebook

- Nakon nekoliko sati sna pušten je na slobodu. Nije imao znakove ozljeda, osim možda mamurluka. A mora se zapitati i oko svojih životnih odluka. Nadamo se da je naučio lekciju - poručuju iz Centra za kontrolu životinja.