Uhvatili 'braću Dalton': Provalili u sef, ukrali oko 57.000 eura

Uhvatili 'braću Dalton': Provalili u sef, ukrali oko 57.000 eura
Pritvor je određen Elviru i Zijadu Jusufoviću, javnosti poznatima kao "braća Dalton", te njihovom polubratu Senadu Derviševiću iz Ilijaša

Istraga teške krađe koja je potresla Vogošću dobila je nove detalje. Tužilaštvo Kantona Sarajevo odredilo je jednomjesečni pritvor za trojicu osumnjičenih koji se terete za provalu i krađu u kojoj je nestalo čak 110.000 KM iz privatnog sefa, piše Dnevni avaz.

Pritvor je određen Elviru i Zijadu Jusufoviću, javnosti poznatima kao "braća Dalton", te njihovom polubratu Senadu Derviševiću iz Ilijaša. Prema dostupnim podacima, sva trojica imaju istu majku. Sumnja se da su pljačkaši u noći s 24. na 25. studenoga provalili u objekt na području Vogošće i iz sefa ukrali 70.000 KM te dodatnih 22.000 eura. Procijenjena ukupna šteta iznosi oko 110.000 KM.

Sarajevska policija je, nakon prikupljenih informacija, pronašla i uhitila osumnjičene. Tijekom pretresa stana u Ilijašu, koji koriste Jusufovići i Dervišević, pronađen je dio ukradenog novca i određeni broj otuđenih predmeta.

