Uhvatili 'braću Dalton': Provalili u sef, ukrali oko 57.000 eura

Istraga teške krađe koja je potresla Vogošću dobila je nove detalje. Tužilaštvo Kantona Sarajevo odredilo je jednomjesečni pritvor za trojicu osumnjičenih koji se terete za provalu i krađu u kojoj je nestalo čak 110.000 KM iz privatnog sefa, piše Dnevni avaz.

Pritvor je određen Elviru i Zijadu Jusufoviću, javnosti poznatima kao "braća Dalton", te njihovom polubratu Senadu Derviševiću iz Ilijaša. Prema dostupnim podacima, sva trojica imaju istu majku. Sumnja se da su pljačkaši u noći s 24. na 25. studenoga provalili u objekt na području Vogošće i iz sefa ukrali 70.000 KM te dodatnih 22.000 eura. Procijenjena ukupna šteta iznosi oko 110.000 KM.

Sarajevska policija je, nakon prikupljenih informacija, pronašla i uhitila osumnjičene. Tijekom pretresa stana u Ilijašu, koji koriste Jusufovići i Dervišević, pronađen je dio ukradenog novca i određeni broj otuđenih predmeta.