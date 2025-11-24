Siščanin s 4,74 promila je mala beba za Makaranina, no ono što je napuhao Srbin i ostao živ...

Siščanin (44) koji je u nedjelju napuhao 4,74 promila alkohola u krvi spada među ekstremno pijane vozače, no po razini alkohola u organizmu nije hrvatski rekorder. U domaćoj statistici zabilježeni su i znatno teži slučajevi.

"To mi je nevjerojatno. Takav slučaj nisam imao u karijeri, ta količina alkohola možda izazvati teško oštećenje mozga", rekao nam je toksikolog prof. dr. sc. Franjo Plavšić o ovom slučaju.

Koji nije bio najgori. Jedan od najtežih je iz travnja 2009. godine. Tada je 38-godišnjak iz Selna kraj Slavonskog Broda imao 6,58 promila alkohola u krvi. U obiteljskoj kući posvađao se s dvije godine starijim, ali u tom trenutku trijeznim bratom, koji ga je tijekom sukoba ubo manjim kuhinjskim nožem u natkoljenicu. Ozlijeđeni je završio u bolnici, a brat u policiji.

Na popisu vozača s ekstremno visokim promilima nalazi se i vozač iz Čakovca, koji je 2023. godine upravljao vozilom s 5,24 promila alkohola u krvi. Zabilježen je i slučaj Križevčanina kojemu su 2006. izmjerili 5,66 promila alkohola nakon što se vraćao s proslave u jednom selu. Zbog straha za njegovo zdravlje, prvo je prebačen u Dom zdravlja, no kako nije bio životno ugrožen, završio je u zatvoru. To mu nije bio prvi put da je za volan sjeo pod utjecajem alkohola.

Prema pisanju Slobodne Dalmacije, hrvatski rekorder po izmjerenoj razini alkohola u krvi je Makaranin, kojemu su 2003. registrirali čak 7,44 promila. On tada nije upravljao vozilom, nego je pio kod kuće - jer mu se htjelo. Prema navodima, u kratkom je vremenu popio osam boca viskija.

ALKOHOLNA KOMA I SMRT

Liječnici upozoravaju da razine alkohola iznad 4 promila predstavljaju izravnu opasnost za život te da tada može doći do alkoholne kome i smrti. Da bi odrasli muškarac težak oko 80 kilograma dosegnuo više od četiri promila, prema alkoholnim kalkulatorima, morao bi u kraćem razdoblju popiti približno četiri velika piva, četiri žestoka pića i gotovo litru vina. Riječ je o količini koja višestruko premašuje granicu sigurnog ili umjerenog konzumiranja alkohola.

Na stranici Pliva zdravlje objašnjava se kako pojedine razine alkohola u krvi utječu na organizam:

0,2 do 0,3 promila – nema gubitka koordinacije, osoba osjeća blagu euforiju i smanjenje sramežljivosti, umjereno je opuštena.

0,4 do 0,6 promila – osoba se osjeća veselo i opušteno, smanjuju se inhibicije, javlja se osjećaj topline i euforije, počinju manje smetnje u razboritosti, sjećanju i oprezu.

0,7 do 0,9 promila – javljaju se lagane smetnje ravnoteže, govora, vida, sluha i vremena reakcije. Smanjena je mogućnost procjene i samokontrole, prisutne su smetnje u razboritosti i sjećanju.

1 do 1,25 promila – nastupaju značajne smetnje motorne koordinacije i sposobnosti pravilne procjene, moguće su poteškoće u govoru, ravnoteži, vidu, vremenu reakcije i sluhu.

Iznad tih vrijednosti rizici naglo rastu, a razine od nekoliko promila mogu dovesti do gubitka svijesti, zatajenja disanja i smrti.

SRBIN SE STVARNO 'OLEŠIO'

U regionalnom kontekstu, apsolutni rekorder po izmjerenoj količini alkohola u krvi dolazi iz Srbije. Prema navodima srbijanskih medija, 2017. godine je muškarcu starom 43 godine izmjereno čak 14,7 promila alkohola u krvi. Odveden je na Vojnomedicinsku akademiju u Beogradu, gdje su mu liječnici uspjeli spasiti život. Kasnije je izjavio da je povod za nekontrolirano pijenje bila svađa sa suprugom, nakon koje je u kratkom vremenu popio četiri boce viskija. Smatra se da ga je od smrtnog ishoda spasila tjelesna konstitucija – bio je visok oko dva metra i težio više od 150 kilograma.

Iako ovakvi slučajevi često izazivaju nevjericu zbog samih brojki, liječnici i policija stalno upozoravaju da je osobito opasna kombinacija alkohola i upravljanja vozilom. Već pri promilima znatno nižima od onih opisanih ovdje dolazi do usporavanja reakcija, pogrešnih procjena i gubitka kontrole, čime se ozbiljno ugrožava sigurnost vozača, putnika i svih ostalih sudionika u prometu.