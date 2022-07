'Punica je rekla da će se baciti s Pelješkog mosta'. Punica danas kaže: 'Uvjeti nisu ispunjeni!'

Prije godinu dana spajao se zadnji dio Pelješkog mosta. Dan ranije je za N1 spajanje Pelješkog mosta komentirao muškarac čija je izjava postala viralni hit.

- Meni osobno Pelješki most znači puno jer je moja punica prije 15 godina rekla da će se, ako most ikad bude sagrađen, baciti s njega. Evo ja očekujem da se ona sutra baci - rekao je tada.

A dan prije nego što će Pelješki most i službeno biti otvoren, muškarac Daniel Džono i njegova punica Joška Parmać poručili su za N1 da to bacanja s mosta ipak neće doći.

- Uvjeti nisu ispunjeni za moje bacanje s mosta. One godine kada je Ivo Sanader postavio kamen temeljac i rekao da se most gradi za 18 mjeseci, ja i moj kum smo se dogovorili da ćemo se baciti. Pošto se to nije ispunilo, uključila se Europa, izgradila most i zbog toga ništa od skoka, na žalost mog zeta - rekla je Joška.

Njen zet nije zadovoljan tim objašnjenjem.

- Ovaj most meni je trebao promijeniti život, a on ostaje isti. Uzdam se u dragog Boga - rekao je i dodao kako će ipak doći na feštu, iako, objašnjava, nije baš od janjetine.

