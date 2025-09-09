Obavijesti

Viral

NESPORAZUM NA AERODROMU

Put iz noćne more: Djevojke htjele u Nicu, greškom bukirale put za Tunis pa postale viralne

Nakon nekoliko sati natezanja, treći djelatnik aviokompanije pronašao je rješenje i omogućio im let za Nicu

TikTokerica Brittney Dzialo i njezina prijateljica doživjele su putničku noćnu moru kada su, zbog nesporazuma prilikom rezervacije, završile na letu za Tunis umjesto za Nicu. Greška je nastala jer je djelatnik zrakoplovne tvrtke pogrešno čuo odredište, a djevojke su shvatile pogrešku tek u avionu. Nakon što su obavijestile stjuardesu, rečeno im je da je prekasno za izlazak jer je njihova prtljaga već bila ukrcana. Morale su nastaviti let i pokušati riješiti situaciju na neočekivanom odredištu.

Po dolasku u Tunis, djevojke su se suočile s dodatnim problemima zbog jezične barijere i nesporazuma oko novih letova. Nakon nekoliko sati natezanja, treći djelatnik aviokompanije pronašao je rješenje i omogućio im let za Nicu. Na kraju su uspjele stići na svoje prvotno odredište, a Brittney je podijelila fotografiju prijateljice uz fontanu u Nici s opisom: "NICA, ZAREZ, FRANCUSKA".

Ova situacija postala je viralna na društvenim mrežama, gdje korisnici dijele svoje iskustvo i komentiraju nesretnu pogrešku.

