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SADA JE U DUMOVCU

FOTO Razigrana Luna željno isčekuje da je netko udomi

Piše Marijana Matković,
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FOTO Razigrana Luna željno isčekuje da je netko udomi
Foto: Azil Dumovec

Luna je križana ovčarka stara oko 6,5 godina koja u Dumovcu čeka novi dom. Vesela je, aktivna i velika maza koja obožava ljude, a slaže se i s muškim psima pa može biti drugi pas u obitelji

Admiral

Ja sam Luna, križana ovčarka stara oko 6,5 godina. Nekad sam imala dom, ali moji ljudi su se odselili u inozemstvo i otad sam u Dumovcu te čekam nekoga tko bi bio spreman udomiti me. Vrlo sam vesela i aktivna te obožavam društvo ljudi - znam biti poslušna kad treba i jako sam velika maza. Slažem se s muškim psima, pa mogu biti i drugi pas u obitelji.

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Foto: Azil Dumovec

Kontakt: udomljavanje@dumovec.hr

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