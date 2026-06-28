Luna je križana ovčarka stara oko 6,5 godina koja u Dumovcu čeka novi dom. Vesela je, aktivna i velika maza koja obožava ljude, a slaže se i s muškim psima pa može biti drugi pas u obitelji
SADA JE U DUMOVCU
FOTO Razigrana Luna željno isčekuje da je netko udomi
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Ja sam Luna, križana ovčarka stara oko 6,5 godina. Nekad sam imala dom, ali moji ljudi su se odselili u inozemstvo i otad sam u Dumovcu te čekam nekoga tko bi bio spreman udomiti me. Vrlo sam vesela i aktivna te obožavam društvo ljudi - znam biti poslušna kad treba i jako sam velika maza. Slažem se s muškim psima, pa mogu biti i drugi pas u obitelji.
Kontakt: udomljavanje@dumovec.hr
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