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NAPUŠTA HAJDUK?

ŠOK TETOVAŽA Livaja 'iscrtao' Dalmaciju na leđima, ali ova je greška svima promaknula!

(Uskoro bivši?) nogometaš Hajduka iz Splita i nekadašnji reprezentativac, Marko Livaja, poznat je po svojoj strasti na terenu, ali i po upečatljivom izgledu izvan njega. Jedan od detalja koji posebno privlači pažnju su njegove brojne tetovaže...
ŠOK TETOVAŽA Livaja 'iscrtao' Dalmaciju na leđima, ali ova je greška svima promaknula!
(Uskoro bivši?) nogometaš HNK Hajduk Split i nekadašnji reprezentativac, Marko Livaja, poznat je po svojoj strasti na terenu, ali i po upečatljivom izgledu izvan njega. Jedan od detalja koji posebno privlači pažnju su njegove brojne tetovaže... | Foto: Instagram
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(Uskoro bivši?) nogometaš HNK Hajduk Split i nekadašnji reprezentativac, Marko Livaja, poznat je po svojoj strasti na terenu, ali i po upečatljivom izgledu izvan njega. Jedan od detalja koji posebno privlači pažnju su njegove brojne tetovaže... | Foto: Instagram
Komentari 0

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