Komentari 2
Spektakularna snimka: Čopor vukova u šumi na Plitvicama

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: NP Plitvička jezera

Ovakvi snimci dragocjen su dokaz očuvanosti ekosustava i bogatstva bioraznolikosti najstarijeg hrvatskog nacionalnog parka

Prizor koji se ne viđa svakoga dana zabilježen je u šumama Nacionalnog parka Plitvička jezera. Automatska kamera Stručne službe parka snimila je impresivan čopor od šest vukova u njihovu prirodnom kretanju. Iz Parka objašnjavaju kako su ovi predatori snimljeni u potrazi za hranom, a vjeruje se da su im glavna meta  divlje svinje. 

Ovakvi snimci dragocjen su dokaz očuvanosti ekosustava i bogatstva bioraznolikosti najstarijeg hrvatskog nacionalnog parka.

- Redovni stanovnici šuma Plitvičkih jezera pred kamerom! Automatska kamera Stručne službe Nacionalnog parka zabilježila je prolazak vukova u potrazi za hranom. Vjerojatno za divljim svinjama koje su par dana prije prošli istim putem. Vuk je jedna od ključnih životinjskih vrsta koje pratimo u njihovom prirodnom staništu. Svaka nova snimka otkriva djelić živog svijeta koji Park čini posebnim - stoji u Facebook objavi Nacionalnog parka Plitvička jezera.

