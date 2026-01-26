Spektakularna snimka: Čopor vukova u šumi na Plitvicama

Prizor koji se ne viđa svakoga dana zabilježen je u šumama Nacionalnog parka Plitvička jezera. Automatska kamera Stručne službe parka snimila je impresivan čopor od šest vukova u njihovu prirodnom kretanju. Iz Parka objašnjavaju kako su ovi predatori snimljeni u potrazi za hranom, a vjeruje se da su im glavna meta divlje svinje.



POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:32 Snimljeni vukovi u NP Plitvička jezera | Video: Nacionalni park Plitvička jezera

Ovakvi snimci dragocjen su dokaz očuvanosti ekosustava i bogatstva bioraznolikosti najstarijeg hrvatskog nacionalnog parka.

- Redovni stanovnici šuma Plitvičkih jezera pred kamerom! Automatska kamera Stručne službe Nacionalnog parka zabilježila je prolazak vukova u potrazi za hranom. Vjerojatno za divljim svinjama koje su par dana prije prošli istim putem. Vuk je jedna od ključnih životinjskih vrsta koje pratimo u njihovom prirodnom staništu. Svaka nova snimka otkriva djelić živog svijeta koji Park čini posebnim - stoji u Facebook objavi Nacionalnog parka Plitvička jezera.