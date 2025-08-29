Robotski zečevi tamane pitone po Floridi: Ispuštaju miris zeca i topli su, a cijena im je 3500 €

Izgledaju, kreću se, pa čak i mirišu poput krznenih močvarnih zečeva iz Evergladesa, savršenog plijena za burmanskog pitona. No, ovi zečevi su zapravo roboti, osmišljeni kako bi namamili divovske invazivne zmije iz njihovih skrovišta. Prema pisanju Daily Maila, ovo je najnoviji pokušaj vlasti da se izbore s jednom od najvećih ekoloških prijetnji u regiji.

Riječ je o inovativnom projektu koji provodi Uprava za vodne resurse Južne Floride u nastojanju da se smanji populacija pitona koji doslovno uništavaju autohtoni ekosustav Evergladesa. Zbog svog nezasitnog apetita, ove zmije su odgovorne za drastičan pad populacije lokalnih divljih životinja. U Nacionalnom parku Everglades, procjenjuje se da su pitoni istrijebili čak 95% malih sisavaca te tisuće ptica.

Glavni izazov u borbi protiv pitona nije njihovo uklanjanje, već pronalaženje. "Ukloniti ih je relativno jednostavno. Problem je detekcija. Jako ih je teško pronaći", izjavio je Mike Kirkland, vodeći biolog za invazivne vrste pri upravi za vodne resurse. "Njihova kamuflaža u prirodi je savršena."

Kako bi riješili taj problem, Uprava i istraživači sa Sveučilišta u Floridi ovog su ljeta eksperimentalno postavili 120 robotskih zečeva. Kirkland napominje da se ranije pokušalo s korištenjem živih zečeva kao mamaca, no ta se metoda pokazala preskupom i logistički prezahtjevnom.

Kako funkcioniraju robotski mamci?

Iako se temelje na jednostavnim igračkama, ovi roboti su tehnološki nadograđeni kako bi bili što realističniji. Opremljeni su sustavima koji emitiraju toplinu, ispuštaju miris specifičan za zečeve te oponašaju prirodne pokrete. "Izgledaju kao pravi zečevi", potvrđuje Kirkland.

Roboti se napajaju solarnom energijom i mogu se daljinski aktivirati i deaktivirati. Postavljeni su u male ograđene prostore koje nadziru video kamere. Kada kamera detektira pitona u blizini, šalje signal timu na terenu. "Tada mogu poslati jednog od naših brojnih suradnika da izađe na teren i ukloni pitona", objašnjava Kirkland. Cijena jednog ovakvog robotskog zeca iznosi oko 4.000 dolara (3.500 eura), a projekt u potpunosti financira Uprava za vodne resurse.

Foto: ABC news/Screenshot

Burmanski pitoni nisu autohtona vrsta na Floridi. Njihova populacija u divljini Evergladesa nastala je kao posljedica bijega iz zatočeništva ili neodgovornog puštanja kućnih ljubimaca u prirodu nakon što su prerasli svoje terarije. Prema podacima Komisije za očuvanje riba i divljih životinja Floride, ženka pitona može položiti između 50 i 100 jaja odjednom, s periodom inkubacije od 60 do 90 dana.

Točne procjene o broju pitona na Floridi ne postoje, no američki Geološki zavod nedavno je iznio brojku od "desetaka tisuća", dok druge službene procjene idu i do 300.000 zmija. U Evergladesu imaju vrlo malo prirodnih neprijatelja, iako povremeno dolazi do sukoba s aligatorima, a predatori poput risova i kojota ponekad se hrane njihovim jajima.

Od 2000. godine iz divljine je uklonjeno više od 23.000 pitona. Robotski zečevi najnoviji su alat u borbi protiv ovih zmija, koje u prosjeku narastu na duljinu od 3 do 5 metara.

"Svaki invazivni piton koji se ukloni čini razliku za okoliš Floride i njezine autohtone divlje životinje", rekao je Ron Bergeron, član upravnog odbora Uprave za vodne resurse.

Svake godine država organizira i natjecanje "Florida Python Challenge", koje nudi novčane nagrade za najveći broj ulovljenih pitona, najdužu zmiju i slično. Ove godine u srpnju sudjelovalo je 934 ljudi iz 30 saveznih država, a ulovljeno je 294 pitona. Glavnu nagradu od 10.000 dolara osvojio je sudionik koji je ulovio čak 60 gmazova.

Iako je još prerano za donošenje konačnih zaključaka o uspješnosti projekta s robotskim zečevima, dužnosnici kažu da prvi rezultati ulijevaju optimizam.

"Ovaj dio projekta je tek u povojima", rekao je Kirkland. "Ipak, uvjereni smo da će funkcionirati jednom kada budemo imali dovoljno vremena da razradimo sve detalje."