Obavijesti

Viral

Komentari 0
ŠTO KAŽETE?

Unutar crkve otvorili luksuzan bazen! Ispovjedaonica je sada sauna, a pogledajte teretanu...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Unutar crkve otvorili luksuzan bazen! Ispovjedaonica je sada sauna, a pogledajte teretanu...
3
Foto: Virgin Active club

Osim bazena, članovima kluba na raspolaganju su teretana, parna soba, jacuzzi, studio za biciklizam, dvorana za boks te satovi joge i kondicijski treninzi. U sklopu kompleksa nalazi se i kafić sa zdravom ponudom...

Stare zgrade često dobivaju novu, neočekivanu svrhu, no dva primjera iz Velike Britanije posebno se ističu. Kako piše Daily Mail Online, kapelica nekadašnje psihijatrijske bolnice danas je postala spektakularan bazen, dok je stari viktorijanski toalet pretvoren u najmanji hotel u državi.

Danas je to mjesto opuštanja i pozitivnih iskustava, no jedan bazen u istočnom Londonu nekada je bio dio psihijatrijske ustanove. Nekada poznata kao Psihijatrijska bolnica Claybury, ova institucija bila je u funkciji više od stotinu godina, od 1893. do 1997. godine.

GALERIJA UŽASA FOTO Ajme meni! Proplakali su kad su napravili ove tetovaže...
FOTO Ajme meni! Proplakali su kad su napravili ove tetovaže...

Nakon zatvaranja, na njenom je mjestu otvoren zdravstveni klub Repton Park. Upravo je napuštena bolnička kapelica doživjela najimpresivniju preobrazbu - pretvorena je u prekrasan bazen kojim danas upravlja poznati lanac Virgin Active.

Zgrada je dobila novu svrhu, no zadržala je brojne originalne elemente. Bazen je dugačak 24 metra i redovito ga koriste posjetitelji kluba. Posebno je zanimljivo što se sauna nalazi u prostoru koji je nekada služio kao ispovjedaonica.

Foto: Virgin Active club

Plivačima i svima koji se opuštaju u vodi zajamčen je nevjerojatan pogled na arhitekturu kapelice. Vitraji bacaju šarenu svjetlost na vodu, dok bazen okružuju dramatični stupovi i lukovi koji svjedoče o prošlosti.

Zadržani su i drugi ostaci kapelice, poput golih zidova od cigle i drvenih vrata, koji prostoru daju jedinstven karakter. Visoki strop krase impresivne drvene grede, a iz Virgin Activea ovu lokaciju opisuju kao "jedinstvenu" i "jednu od naših najspektakularnijih lokacija, okruženu bujnim zelenilom".

Foto: Virgin Active club

Osim bazena, članovima kluba na raspolaganju su teretana, parna soba, jacuzzi, studio za biciklizam, dvorana za boks te satovi joge i kondicijski treninzi. U sklopu kompleksa nalazi se i kafić sa zdravom ponudom.

Foto: Virgin Active club

Drugi fascinantan primjer prenamjene je bivši viktorijanski toalet koji je postao najmanji hotel u Velikoj Britaniji. Hotel "The Netty", smješten ispod prometne ceste u Oxfordu, prošao je nevjerojatnu sedmogodišnju transformaciju.

Nekadašnji muški toaleti izgrađeni su davne 1895. godine i bili su u upotrebi više od stoljeća, sve dok nisu zatvoreni 2008. zbog sigurnosnih razloga.

Danas je taj prostor osvježen i pretvoren u butik hotel koji gostima naplaćuje 300 funti po noćenju. Hotel, koji se nalazi ispod ulice St Giles, ima samo dva apartmana, svaki površine 30 četvornih metara. Do svakog se apartmana dolazi vlastitim stubištem s razine ulice.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Odvjetnik platio 70.000 € da mu noge produže 10 cm i želi još: 'Nižim muškarcima je teže!'
OTKRIO DETALJE OPERACIJE

FOTO Odvjetnik platio 70.000 € da mu noge produže 10 cm i želi još: 'Nižim muškarcima je teže!'

Nakon što je mjesecima ponovno učio hodati poslije, kako kaže, 'brutalne' operacije produljenja nogu, odvjetnik iz Miamija otkriva zašto je spreman ponovno otići pod nož...
FOTO Ajme meni! Proplakali su kad su napravili ove tetovaže...
GALERIJA UŽASA

FOTO Ajme meni! Proplakali su kad su napravili ove tetovaže...

Većina ljudi, kad se odluči za tetovažu, prvo neko vrijeme istražuje tattoo-majstore i njihove stilove da vidi koji bi mu najbolje odgovarao. Neki su specijalizirani za portrete, drugi za biomehaničke tetovaže, treći za 'new school'... Ljudi vide gdje će dobiti najbolju tetovažu i onda je odu napraviti. Ali ekipa iz naše galerije sigurno nije proučavala tattoo-majstore kojima su povjerili da im zauvijek ostave trag na tijelima. Puno ovih radova je zapravo nepopravljivo, ali to svejedno nije smetalo pojedincima da se pohvale s njima. Otkrijte s nama svijet užasnih tetovaža...
Viralna snimka iz Samobora: 'Lisice nam provale u dvorište pa skaču na našem trampolinu'
NEVJEROJATNO

Viralna snimka iz Samobora: 'Lisice nam provale u dvorište pa skaču na našem trampolinu'

Dodala je da je neizostavan i ulazak u dječji trampolin koji se nalazi u dvorištu. Kako nam je ispričala, nema puno ljudi u ulici pa se zadržavaju zbog tišine i mira

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025