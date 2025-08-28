Unutar crkve otvorili luksuzan bazen! Ispovjedaonica je sada sauna, a pogledajte teretanu...

Stare zgrade često dobivaju novu, neočekivanu svrhu, no dva primjera iz Velike Britanije posebno se ističu. Kako piše Daily Mail Online, kapelica nekadašnje psihijatrijske bolnice danas je postala spektakularan bazen, dok je stari viktorijanski toalet pretvoren u najmanji hotel u državi.

Danas je to mjesto opuštanja i pozitivnih iskustava, no jedan bazen u istočnom Londonu nekada je bio dio psihijatrijske ustanove. Nekada poznata kao Psihijatrijska bolnica Claybury, ova institucija bila je u funkciji više od stotinu godina, od 1893. do 1997. godine.

Nakon zatvaranja, na njenom je mjestu otvoren zdravstveni klub Repton Park. Upravo je napuštena bolnička kapelica doživjela najimpresivniju preobrazbu - pretvorena je u prekrasan bazen kojim danas upravlja poznati lanac Virgin Active.

Zgrada je dobila novu svrhu, no zadržala je brojne originalne elemente. Bazen je dugačak 24 metra i redovito ga koriste posjetitelji kluba. Posebno je zanimljivo što se sauna nalazi u prostoru koji je nekada služio kao ispovjedaonica.

Foto: Virgin Active club

Plivačima i svima koji se opuštaju u vodi zajamčen je nevjerojatan pogled na arhitekturu kapelice. Vitraji bacaju šarenu svjetlost na vodu, dok bazen okružuju dramatični stupovi i lukovi koji svjedoče o prošlosti.

Zadržani su i drugi ostaci kapelice, poput golih zidova od cigle i drvenih vrata, koji prostoru daju jedinstven karakter. Visoki strop krase impresivne drvene grede, a iz Virgin Activea ovu lokaciju opisuju kao "jedinstvenu" i "jednu od naših najspektakularnijih lokacija, okruženu bujnim zelenilom".

Foto: Virgin Active club

Osim bazena, članovima kluba na raspolaganju su teretana, parna soba, jacuzzi, studio za biciklizam, dvorana za boks te satovi joge i kondicijski treninzi. U sklopu kompleksa nalazi se i kafić sa zdravom ponudom.

Foto: Virgin Active club

Drugi fascinantan primjer prenamjene je bivši viktorijanski toalet koji je postao najmanji hotel u Velikoj Britaniji. Hotel "The Netty", smješten ispod prometne ceste u Oxfordu, prošao je nevjerojatnu sedmogodišnju transformaciju.

Nekadašnji muški toaleti izgrađeni su davne 1895. godine i bili su u upotrebi više od stoljeća, sve dok nisu zatvoreni 2008. zbog sigurnosnih razloga.

Danas je taj prostor osvježen i pretvoren u butik hotel koji gostima naplaćuje 300 funti po noćenju. Hotel, koji se nalazi ispod ulice St Giles, ima samo dva apartmana, svaki površine 30 četvornih metara. Do svakog se apartmana dolazi vlastitim stubištem s razine ulice.