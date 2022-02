Kad je imao svega 11 godina, Rus Aleksej Turčin ostao je bez najboljeg prijatelja. Njegova smrt toliko ga je pogodila da je već u tako ranoj dobi odlučio svoj život posvetiti proučavanju besmrtnosti. Kasnije se upisao se na prestižni moskovski fakultet i 1997. dobio je titulu magistra fizike.

Od tog trenutka izdao je nekoliko knjiga, na desetke članaka za razne znanstvene magazine i postao je jedan od glavnih znanstvenika na području "transhumanizma", znanstvenog pokreta koji nastoji produljiti i poboljšati ljudske živote primjenom raznih tehnologija, piše Daily Star.

Njegov najpoznatiji rad "Mapa do besmrtnosti", kojeg je napisao s kolegom fizičarem Maksimom Černijakovim, sadrži tvrdnje kako 'pobijediti smrt', što je, očekivano, izazvalo veliku buru u znanstvenoj zajednici.

Turčin tvrdi da će svi ljudi do 2600. godine postati besmrtni, ali također smatra kako se i smrt može 'okrenuti', tj. pobijediti.

- Čini se da je smrt trajno stanje, ali nigdje ne postoji dokaz da se ne može 'obrnuti'. Trenutačno ne posjedujemo takvu tehnologiju, ali ne možemo tvrditi da je to nemoguće. Postoji nekoliko mogućnosti kako nadvladati smrt koje ćemo tek izumiti u budućnosti - navode autori u svojem radu.

U sklopu "Mape do besmrtnosti" predstavili su i četiri opcije preživljavanja. Plan A je dosta direktan. Ljudi bi, čim za to dobiju priliku, trebali ugraditi umjetne organe koji će nas vječno služiti. Kako tako nešto nije moguće, ovaj dvojac predlaže i plan B, za kojeg je sigurno većina vas i čula.

- Krionika i zamrznuće tijela mogu vam kupiti vrijeme dok ne otkrijemo način da kako doći do besmrtnosti - navode autori.

Plan C je onaj o 'digitalnoj vječnosti'. Sve naše misli i osjećaji bili bi prebačeni u super-računala, a onda bi se ti podaci kasnije prebacili u nova, vjerojatno bio-mehanička tijela.

I na posljednjem mjestu, plan D je zapravo slijepo vjerovanje.

- Iako tehnologija raste i razvija se jako brzo, još nismo došli do načina kako živjeti vječno, ali siguran sam kako će do 2600. godine i to biti postignuto. Dotad, možemo se samo nadati da je proces smrti reverzibilan - govore autori.

Turčin smatra i kako je moguće da će jednog dana svi koji su ikad umrli biti vraćeni u život.

- Ne možemo odbaciti tu mogućnost. Uz pomoć nekakve superinteligencije na galaktičkoj razini i to bi moglo biti ostvarivo - završava.