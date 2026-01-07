Obavijesti

Sandhya je Nepalka koju je oduševio snijeg u Zagrebu: 'Nisam mogla odoljeti, divno'

Piše Bojana Mrvoš, Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Sandhya je Nepalka koju je oduševio snijeg u Zagrebu: 'Nisam mogla odoljeti, divno'
Foto: Facebook

U slobodno vrijeme snima i na društvene mreže pušta svoj "Sandy Show", sad već dobro poznat podcast među Nepalcima. Prati je oko 25 tisuća ljudi.

Sandhya Theeng je 27-godišnja Nepalka u Hrvatskoj koju je oduševio snijeg u Zagrebu, makar ga, kaže nam, i kod kuće u Nepalu ima jako puno na velikim visinama. Izašla je van i na snijegu zaplesala u tradicionalnom nepalskom sariju.

- Bio je divan dan, nisam mogla odoljeti, kaže nam Sandy.

U Zagrebu živi četiri godine, a radi u restoranu. Slušajući i druge sunarodnjake i ono na što se žale, odlučila je prije godinu i pol dana pokrenuti podcast o životu Nepalaca u Hrvatskoj, koji emitira na društvenim mrežama.

- Ljudi me slušaju i gledaju ovdje, ali i u Nepalu - rekla nam je  Sandhya lani u svibnju.

U slobodno vrijeme snima i na društvene mreže pušta svoj "Sandy Show", sad već dobro poznat podcast među Nepalcima. Prati je oko 25 tisuća ljudi.

Hrvatska je pod snijegom. Pahulje padaju, promet je otežan, a po zagrebačkim kavanama kruži stara urbana priča: Milan Bandić je jednom rekao da će pojesti snijeg ako zatreba. I evo nas - snijeg stigao, Bandića nema, ali obećanje se i dalje prepričava uz kavu i rakijicu. U međuvremenu, Tomislav Tomašević je 'nacrtan' kako juri gradom na biciklu s ralicom - ekološki, tiho i dovoljno simbolično da se snijeg sam počne topiti... a tu su i ostali 'snježni' memovi koji kruže društvenim mrežama.
