Sandhya je Nepalka koju je oduševio snijeg u Zagrebu: 'Nisam mogla odoljeti, divno'

Sandhya Theeng je 27-godišnja Nepalka u Hrvatskoj koju je oduševio snijeg u Zagrebu, makar ga, kaže nam, i kod kuće u Nepalu ima jako puno na velikim visinama. Izašla je van i na snijegu zaplesala u tradicionalnom nepalskom sariju.

- Bio je divan dan, nisam mogla odoljeti, kaže nam Sandy.

U Zagrebu živi četiri godine, a radi u restoranu. Slušajući i druge sunarodnjake i ono na što se žale, odlučila je prije godinu i pol dana pokrenuti podcast o životu Nepalaca u Hrvatskoj, koji emitira na društvenim mrežama.

- Ljudi me slušaju i gledaju ovdje, ali i u Nepalu - rekla nam je Sandhya lani u svibnju.

U slobodno vrijeme snima i na društvene mreže pušta svoj "Sandy Show", sad već dobro poznat podcast među Nepalcima. Prati je oko 25 tisuća ljudi.