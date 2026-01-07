VIDEO Europa u ledenom stisku: Parizom se skija, u Amsterdamu putnici prenoćili u zračnoj luci

Snijeg i led donijeli su u srijedu nevolje putnicima u sjeverozapadnoj Europi, prisiljavajući oko tisuću ljudi da prenoće u amsterdamskoj zračnoj luci Schiphol, ali su oduševili stanovnike i turiste u Parizu koji su istraživali snijegom prekriveni grad na sanjkama i skijama.

Pokretanje videa... 03:56 Snijeg u parizu | Video: 24sata/Reuters

Oluja Goretti pogodila je Pariz s obilnim snježnim padalinama uoči svitanja, što je uzrokovalo dodatna otkazivanja letova, prometne gužve i poremećaje u prometu.

U međuvremenu su turisti i stanovnici uživali u rijetkom prizoru Pariza prekrivenog snijegom, a nekolicina ih je iskoristila priliku za skijanje niz padine Montmartrea i duž vrtova Champs de Mars ispod Eiffelovog tornja.

Foto: Gonzalo Fuentes

"Iznimno je, nevjerojatno. Veličanstveno je i uživamo. Naišli smo i na puno turista i izgledaju tako sretno", rekao je Pierre, Parižanin koji se divio snježnom krajoliku.

Više od 1000 putnika provelo je noć u nizozemskoj zračnoj luci Schiphol, jednog od najprometnijih europskih čvorišta, nakon što je u srijedu otkazano oko 700 letova.

Glasnogovornik Schiphola Stephan Donker rekao je Reutersu da se radi o "izvanrednoj situaciji". Zračna luka postavila je nekoliko stotina kreveta prije i poslije sigurnosnih provjera te je osigurala jastuke, deke, hranu i piće za putnike, dodao je.

Foto: Piroschka Van De Wouw

Nizozemska zrakoplovna kompanija KLM priopćila je u srijedu da je primila novu zalihu od 100.000 litara tekućine za odmrzavanje, nakon što je u utorak upozorila da joj ponestaje zaliha.

Otkazano je oko 100 letova na pariškom aerodromu Charles de Gaulle i oko 40 na manjem aerodromu Orly u srijedu ujutro, rekao je za CNews francuski ministar prometa Philippe Tabarot.

Međunarodna zračna luka u Bruxellesu i željeznički operater Eurostar također su izvijestili o otkazivanjima i kašnjenjima.

U Španjolskoj su snijeg i hladnoća uzrokovali obustavu jedne prigradske željezničke linije u blizini Madrida i poremetili promet na više od 40 cesta.

Foto: Henning Bagger

Obilan snijeg i kiša uzrokovali su poremećaje u prometu diljem zapadnog Balkana.

Neki gradovi u istočnoj Bosni i Hercegovini te u zapadnoj Srbiji proglasili su izvanredno stanje nakon nestanka struje i vode.

U Poljskoj su škole u mnogim regijama bile zatvorene zbog snijega, a neke su prešle na nastavu na daljinu.