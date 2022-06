Saznala da je dečko vara na internetu: 'Prepoznala sam njegov palac kod druge cure'

TikTokerica Jedda je na svom profilu podijelila kako je otkrila da ju dečko vara. Jeddi je bio potreban samo jedan Instagram story kako bi razotkrila njegovu prevaru.

Jedda je u videu rekla da je odmah prepoznala dečkov palac na storyju druge djevojke i postala sumnjičava, prenosi Mirror.

Zatim je vidjela obrok na slici i bila sigurna da je to on, s obzirom da je to ono što on inače naručuje za doručak.

Čim je skupila dovoljno informacija suprotstavila mu se i brzo nakon toga ostavila, iako je on tvrdio da nema pojma o čemu ona priča.

Ubrzo je njezin video skupio preko 370.000 pregleda i tisuće lajkova i komentara.

- Kada uhvatite svog dečka kako vas vara po slici njegove narudžbe za doručak i njegovog palca sa storija druge cure na Instagramu - napisala je u videu.

Naravno, brzo nakon objave mnogi su počeli postavljati pitanja, a ona je podijelila dodatne detalje priče.

- Da li je cura bila zajednička prijateljica? - pitala je jedna pratiteljica.

Jedda je brzo odgovorila potvrdila da nije i da cura ne želi da ju se javno miješa u to jer želi zadržati svoj posao, ukratko, lagao je objema.

- Nijedna od nas nije znala da druga postoji i svaka bi dobila drugačiji izgovor kada smo mu se suprotstavile sa slikom kada sam joj se ja javila. Ne znam da li je ona i dalje s njim, ali ja sam odmah prekinula sav kontakt iako je tvrdio da me nije prevario. Sve se dogodilo prije tjedan dana, ali kada smo ona i ja sjele i počele razgovarati utvrdila sam da me zapravo varao dvije i pol godine naše veze - objasnila je Jedda.

Ispada da Jedda nije jedina djevojka kojoj se to dogodilo, u komentarima se javio poveći broj njenih pratitelja i podijelio slične priče.

- Ja sam prepoznala nogu svog bivšeg dečka, cura je objavila na story kako leže na plaži i odmah sam znala da je on - jedan je od komentara.