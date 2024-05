'Izlazim samo s oženjenima i uopće se ne osjećam krivom'

Australka je izazvala bijes kada je otkrila da izlazi isključivo s oženjenim muškarcima. Javila se u australsku radio emisiju 'Will and Woody' te ispričala kakve veze preferira. Nije htjela otkriti svoje ime.

- Izlazim s oženjenim muškarcima već otprilike četiri godine otkako sam napustila muža. Iskreno, to je super, ne treba im puno te su spremni uništiti svoju obitelj radi mene - rekla je.

Žena je rekla da je bila sa šest oženjenih muškaraca otkako je njezin vlastiti brak okončan nakon što joj je bivši suprug bio konstantno nevjeran.

- Nekada sam tim djevojkama slala fotografije s dokazima da je on moj muž, da imamo djecu i da živimo zajedno. No manjak poštovanja s njihove strane doveo me do toga da bih ja radije bila na njihovom mjestu - iskrena je.

Suvoditelji Will i Woody bili su šokirani njezinom iskrenošću.

- Razlog zbog kojeg si ostavila muža je taj što te varao, a kako bi se zaštitila od toga, ti si sada ta koja ima odnose s oženjenim muškarcima? - pitao je jedan od voditelja.

- Da, to potvrđuje da su svi muškarci isti jer svi to rade - rekla je.

Također je objasnila da ne koristi aplikacije za spojeve poput Tindera ili Hingea i da muškarce obično pronalazi na društvenim mrežama.

Stotine komentatora su šokirani ovim izjavama.

- Ona je slobodna, radi što želi - izjavio je jedan.

- Kriva je, ne bi smjela izlaziti s oženjenim muškarcima - rekla je jedna.

- Krivim muškarce što varaju svoje žene, a ne ljubavnice - komentirao je netko.

- Potrebna joj je stvarna psihološka pomoć ako je njezin način da se nosi s povredom to da želi samo oženjene muškarce koji varaju svoje žene. To je odvratno i ne zaslužuje suosjećanje - napisala je jedna žena.

- Bez riječi sam. Od ovoga mi je muka u želucu. Odvratno - netko je napisao.

Ali drugi su tvrdili da je ona žrtva i svaljivali su krivnju na oženjene muškarce.

- Ona je slobodna, nema obveze prema nikome. Nitko ne govori o tim ljudima? Imaju obitelji - rekao je jedan.

- Muškarac je kriv, jer ako nije s njom, jednostavno će naći neku drugu. Zašto ne smatramo muževe odgovornima za prevare? - izjavio je jedna, piše The Daily Mail.