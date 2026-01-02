Sjećate se Bokija 13? Bio je u Big Brotheru. Nećete vjerovati kako sad izgleda! U 'dijamantima' je

Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, nastupao je za novogodišnju noć u Rumi u Srbiji, zajedno s Mirom Škorić i Acom Lukasom. Kako je priznao uoči nastupa, iza njega je uspješna godina, a uoči Nove godine svima je uputio najvažniju želju - dobro zdravlje...
Boki nije krio zahvalnost Hype produkciji, cijelom timu i organizaciji, istaknuvši da bez dobre ekipe nema ni vrhunskog nastupa.
Za ovu je prigodu odabrao posebno izrađen komad odjeće ukrašen pravim kristalima, jer cirkone ne prihvaća, prenosi hypebih.ba. Neki ga zezaju i da su to dijamanti.
Poznat po luksuznom stilu, Boki je otkrio i da više ne može ni izbrojiti koliko bundi ima u svojoj garderobi, uz osmijeh dodavši da bi se jednog dana od njegovih stvari mogao napraviti i muzej.
Također je istaknuo da voli darivati, iako su mu, kako priznaje, mnoge vrijedne stvari tijekom vremena i oduzete, no to nije umanjilo njegovu strast prema modi i raskoši.
Boki 13, pravim imenom Bojan Jovanovski, proslavio se početkom 2000-ih zahvaljujući osebujnom stilu.
Jovanovski je stekao slavu 2010. godine kao natjecatelj četvrte srpske sezone Celebrity Big Brothera, završivši na trećem mjestu.
Njegov ekscentrični nastup i kontroverzno ponašanje brzo su mu donijeli status medijske senzacije.
Nakon svega se okušao i u glazbi te televizijskim projektima.
Nakon više od desetljeća izbivanja iz Beograda, makedonski celebrity Boki 13, u rujnu se ponovno pojavio u srpskoj prijestolnici...
Prema pisanju tamošnjih medija, njegov prvi korak bio je odlazak na grob legendarne glazbene autorice Marine Tucaković, žene koja je obilježila čitavu regionalnu scenu.
Na groblju je viđen u suzama, dok je u rukama nosio svoju luksuznu Chanel torbicu. Ulovili su ga fotoreporteri.
Ipak, nakon faze uspjeha u showbiznisu, Jovanovski je krenuo u poduzetničke vode, no ubrzo je postao sinonim za skandale. Najpoznatiji je bio slučaj „Reket“, jedan od najvećih korupcijskih procesa u Sjevernoj Makedoniji, u kojem je osuđen zbog iznude i pranja novca.
Godine 2017. izgubio je 60 kilograma i postao neprepoznatljiv. Odbacio je sa sebe žensku odjeću i šminku te promijenio stil života.
Priznao je da mu rigorozne dijete nikada nisu pomagale, a zbog dosegnutih 130 kila bilo mu je ugroženo i zdravlje.
Otišao je u londonsku privatnu kliniku i potrošio na tisuće eura kako bi se stesao, pisali su srpski mediji.
U ožujku 2018. pokrenuo je vlastitu televiziju '1 TV' u Makedoniji.
