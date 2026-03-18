Slatki šišmiš izazvao pomutnju na internetu: Isti je lik iz crtića!

Preslatki šišmiš izazvao je pravu pomutnju na internetu nakon što su korisnici društvenih mreža uočili njegovu nevjerojatnu sličnost s legendarnom zvijezdom animiranog filma studija Disney Pixar. Maleni istočni cjevasti šišmiš (Nyctimene robinsoni), koji je spašen od sigurne smrti, proglašen je dvojnikom Šlepa (Tow-Mater) iz hit crtanog filma "Auti". Stvorenje je prvi put privuklo pažnju javnosti kada je australska ekologinja i fotografkinja divljih životinja, Jasmine Vink, podijelila fotografiju, piše Daily Star. Šišmišica je pronađena u svibnju 2025. godine, zapetljana u opasnu bodljikavu žicu.

Iako se spašavanje dogodilo prije gotovo godinu dana, fotografija je nedavno ponovno zaživjela na internetu. Jasmine je rekla kako je šišmišica bila suočena sa "značajnim rizikom od šoka i oštećenja krila". U objavi na Instagramu napisala je:

"Dugo sam se ustručavala biti optimistična oko njezinih šansi za puštanje, ali leti i lebdi kao luda. Ima još nekoliko manjih problema koje treba riješiti, ali puno sam sigurnija da će se uskoro vratiti u divljinu, gdje i pripada."

Nije trebalo dugo da internet poveže šašavi osmijeh stvorenja s omiljenim kamionom za vuču iz Radiator Springsa. Jedan korisnik na platformi X je napisao: "Potpuno sam zaljubljen u to blesavo malo lice!". Drugi je objavio: "Kakav mali slatkiš, o moj bože."

Neki Disneyjevi obožavatelji oštrog oka čak su istaknuli ironiju da je Šlep u jednom kratkom filmu iz serijala Auti nosio kostim vampira, što ovu usporedbu čini točnom. Međutim, nisu se svi složili s teorijom o Šlepu. Neki gameri tvrdili su da je šišmiš zapravo slika i prilika Crash Bandicoota.

Iako istočni cjevasti šišmiš možda izgleda kao lik iz crtića, on igra ključnu ulogu u australskom ekosustavu. Ove životinje su specijalizirani oprašivači i raspršivači sjemena, što ih čini vitalnim za zdravlje prašuma. Njihove najizraženije karakteristike su cjevaste nosnice i žućkasto-zelene pjege na krilima i ušima koje im služe kao kamuflaža.

Ovaj slučaj spašavanja također je istaknuo veliku prijetnju divljim životinjama u Australiji. Tisuće šišmiša i letećih vjeverica svake godine stradavaju na bodljikavim ogradama, koje su noćnim životinjama teško vidljive.