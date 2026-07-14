ŠOK u DP-u! Dabro pao na testu nacionalne prihvatljivosti: Za sve je kriva leskovačka rakija

U potpunoj tišini i bez velike pompe Domovinski pokret u posljednjih je šest mjeseci proveo interno testiranje svojih članova takozvanom metodom Krvopisnik.

Kako neslužbeno doznajemo, testiranje je dio kampanje 'Hrvatski gen za hrvatski dom', a cilj je detaljna raščlamba članstva prema kategorijama nacionalne prihvatljivosti,. Drugim riječima, stranka na taj način želi utvrditi 'stvarno stanje domoljubnog potencijala u vlastitim redovima'.

O čemu je točno riječ?

Svakom članu – a Domovinski pokret ih, prema vlastitim podacima, ima oko 12.000 – uzet je uzorak krvi, koji je potom testiralo Povjerenstvo za usud i činidbu, na čijem je čelu istaknuti Stipo Mlinarić Ćipe.

Dobiveni rezultati podijeljeni su u četiri kategorije:

A kategorija: U na čelu – Hrvat

B kategorija: Hrvat, ali…

C kategorija: SumLJiv

D kategorija: Ostali

Rezultati su, međutim, izazvali popriličan šok i nevjericu u stranci.

Prema podacima koji su procurili iz vrha stranke, samo 15 posto testiranih članova u potpunosti ili barem približno odgovara kriterijima A kategorije. Ostatak članstva raspoređen je između skupine 'Hrvat, ali…', kategorije 'SumLJiv' i ne osobito laskave titule 'Ostali' u kojoj je, kako smo saznali, više od 65 posto testiranih.

Duga Resa: Druženje članova Domovinskog pokreta | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Izvor blizak stranačkom vodstvu tvrdi da se očekivao znatno bolji rezultat.

- Mi smo računali da će barem 70 posto članova proći u prvu kategoriju, a da će ostatak pasti zbog metodološke pogreške, lošeg brisa ili nezdravog života. Nitko nije očekivao da ćemo imati ovoliko 'Ostalih', rekao nam je sugovornik koji je želio ostati anoniman jer još čeka rezultate ponovljenog testiranja. Trećeg po redu,

Predsjednik stranke Ivan Penava i Stipo Mlinarić Ćipe Krvopisnik je svrstao u A kategoriju, no i njihove rezultate, upozoravaju stručnjaci, treba uzeti s određenom rezervom.

Naime, komplet za testiranje (proidaje se pod imenom 'Balkan Ancestry Instant Test – Results in Five Minutes', op.a.) stranka je naručila preko internetske platforme Temu, jer je, prema objašnjenju iz DP-a, bio 'šest puta jeftiniji', a uz tri kupljena kompleta dobivao se i set naljepnica s likom Marka Skeje.

Penava ipak ne sumnja u vjerodostojnost postupka.

- Možda test nije sto posto znanstven, ali je osjećaj nakon testiranja bio izrazito hrvatski. U konačnici, nije važno samo što piše na nalazu, nego kako čovjek reagira kad ga pročita - izjavio je ponosno predsjednik stranke.

Stipo Mlinarić Ćipe dodatno je pojasnio da Povjerenstvo nije slijepo vjerovalo tehnologiji.

- Krvopisnik nije samo laboratorijski postupak. Mi gledamo držanje, pogled, stisak ruke, reakciju na zastavu i himnu. Ako takvom čovjeku test pokaže 62 posto, mi mu zbog dobrog domoljubnog odgoja zaokružimo na 70 - objasnio je Ćipe.

No zato razlog da SumLJa u rezultate testiranja ima saborski zastupnik Josip Dabro, koji je svrstan upravo u kategoriju - 'SumLJiv'

Prema neslužbenim informacijama, njegov je nalaz pokazao 'povišenu prisutnost genetskog materijala istočno od Dunava' te tragove 'regionalne nestabilnosti nepoznata podrijetla'.

Foto: Facebook/Patrik Macek/PIXSELL

Josip Dabro trenutačno radi na snimanju albuma i ne zamara se previše krvnim 'pretragama'

Dabro rezultat odbacuje i tvrdi da je test kontaminiran.

- To nije moj stvarni DNK. Vikend prije testiranja pio sam srpsku šljivovicu, a kasnije se pokazalo i da je prasetina bila uvezena iz Srbije. Normalno je da se nešto od toga zadržalo u organizmu. Ne možeš čovjeka testirati u ponedjeljak nakon takve nedjelje i onda tvrditi da je nalaz konačan - rekao je Dabro.

Najavio je i zahtjev za ponovnim testiranjem, ali tek nakon, kako kaže, minimalno deset dana prehrambenog i duhovnog čišćenja...

- Do tada ću jesti isključivo slavonsku šunku, kulen s potvrdom o podrijetlu, ličku janjetinu i piti rakiju za koju osobno poznajem i proizvođača i njegovu užu obitelj. Onda ćemo vidjeti gdje sam i što sam - poručio je ovaj profesor kineziologije, koji trenutačno radi na snimanju svog prvog albuma...

U stranci navodno razmatraju i izmjene pravilnika kako bi se ubuduće prije testiranja uvela obvezna sedmodnevna karantena od proizvoda, glazbe i televizijskih sadržaja koji bi mogli utjecati na nalaz.

Članovi bi tako najmanje tjedan dana prije vađenja krvi morali izbjegavati uvozno meso, rakiju bez deklaracije, glazbu na ekavici, regionalne televizijske serije te svako dulje zadržavanje u tzv. kontaminiranim krajevima.

No projekt Krvopisnik, prema svemu sudeći, neće ostati ograničen samo na stranačko članstvo.

Domovinski pokret namjerava kao dio koalicijskog sporazuma predložiti da se istom metodom testiraju svi državni dužnosnici i službenici koji žele voditi važnije resore u državi.

Prema radnom prijedlogu, za vođenje ministarstava obrane, unutarnjih poslova, kulture i obrazovanja bio bi potreban rezultat najmanje B kategorije, dok bi za Ministarstvo hrvatskih branitelja bila obvezna A kategorija.

- Ne može svatko voditi svaki resor. Ministar može imati znanje, iskustvo i diplomu, ali što nam to vrijedi ako mu krvopis pokaže da je svjetonazorski razvodnjen - rekao je jedan član Povjerenstva.

Penava je najavio da će sličan model predložiti i koalicijskim partnerima iz HDZ-a.

P. S. Ovaj tekst služi isključivo za zabavu, sve drugo je stvar percepcije :-)