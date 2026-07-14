Splitom se širi priča da danas influenceri iz helikoptera bacaju eure po gradu. Evo detalja...

"MMA kavez na moru. Koncerti uživo. Više od dvije tisuće automobila na plaži. Prvi svjetski event ovakvog tipa." Takva je objava na službenoj Instagram stranici Gods Of Adrenaline. Sve to trebalo bi se odviti, kako tvrde, od 14. do 20. rujna ove godine na Žnjanju u Splitu.

Ostaje vidjeti kako su organizatori osmislili detalje ovog velikog eventa. A dio njih objavit će već danas, kada u 15 sati kreće prva promocija ovog nesvakidašnjeg događaja. Prema najavama, bit će ovo svojevrsna automobilsko-sportsko-adrenalinska Ultra.

Foto: Instagram

Više detalja doznat će se danas, a u javnost je procurila informacija kako će influenceri iz helikoptera danas ljudima bacati eure. Kako neslužbeno doznajemo, toga danas ipak neće biti, no u perspektivi nije isključeno, piše Jutarnji list.

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- Moćno! Na ovo moramo ići - pišu Splićani u komentarima.