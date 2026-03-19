'ČUPAVI' INCIDENT

Šok u zračnoj luci: Među plišane igračke se sakrio pravi oposum

Uprava trgovine je otkrila kako osoblje trenutno glasa o imenu za novog krznenog posjetitelja te planiraju napraviti malo spomen-mjesto s njegovom fotografijom kako bi obilježili ovaj simpatični incident

Na policama pretrpanim plišanim igračkama autohtonih životinja u suvenirnici jedne australske zračne luke, jedan se čupavi oposum posebno isticao: njegove velike smeđe oči su se micale. Bio je to živi australski četkorepi oposum koji je mirno sjedio među desecima igračaka. Jedan putnik je u srijedu, 18. ožujka, prvi primijetio živog australskog četkorepog oposuma kako viri s police među plišanim klokanima u trgovini na odlaznom terminalu zračne luke Hobart u Tasmaniji, potvrdio je voditelj maloprodaje Liam Bloomfield. Iznad oposuma nalazili su se plišani bilbiji, tobolčari s dugim ušima nalik zečevima, i dingo psi. Pored njega, u odjeljku s klokanima, bili su i plišani tasmanski vragovi, mesožderi koji su poslužili kao inspiracija za poznati lik iz crtića Warner Brosa, piše Daily Mail. 

​- Putnik je to prijavio jednoj od zaposlenica u smjeni koja nije mogla vjerovati što čuje. Zatim je nazvala upravu zračne luke i rekla da imamo oposuma u trgovini - izjavio je Bloomfield.

1084220724
Jedna od zaposlenica snimila je video oposuma svojim telefonom prije nego što je životinja, zbog sve veće pažnje, odlučila napustiti trgovinu. Osoblje zračne luke uspjelo je uhvatiti oposuma i neozlijeđenog ga iznijeti iz zgrade terminala, nakon čega su ga pustili natrag u prirodu. Bloomfield nije znao što je točno privuklo oposuma na policu s igračkama, ali se našalio na račun situacije.

​- Pretpostavljam da je vidio neke od plišanih životinja koje su bile na prodaju i odlučio se udomaćiti s njima. Htio se uklopiti - rekao je.

Misterij ulaska u zaštićeno područje

Kako je oposum ušao u trgovinu i koliko je dugo proveo unutra, ostaje nepoznato. Malo je vjerojatno da ga je netko tamo postavio iz šale, jer bi za unos životinje u zaštićeno područje odlaznog terminala bilo potrebno proći rendgensku kontrolu. Dužnosnici vjeruju da je najvjerojatnije ušao kroz jedno od gradilišta. Naime, zračna luka Hobart trenutno prolazi kroz veliku fazu obnove, što je moglo stvoriti nove ulaze za divlje životinje. Zračna luka se nalazi u području okruženom grmljem, pa susreti s divljim životinjama nisu neuobičajeni.

Ovaj neobičan događaj brzo je postao viralna senzacija na društvenim mrežama. Uprava trgovine je otkrila kako osoblje trenutno glasa o imenu za novog krznenog posjetitelja te planiraju napraviti malo spomen-mjesto s njegovom fotografijom kako bi obilježili ovaj simpatični incident.

