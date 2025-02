Strah vas je zombi apokalipse? Ovo je 10 najsigurnijih država u tom slučaju. Hrvatska bez sreće

Ideja o "zombi apokalipsi" je jedna od najpopularnijih tema u modernoj 'horor-kulturi'. Na ovu temu snimljene su stotine filmova i serija, neke su poput "Walking Deada" imale ogromnu popularnost (koju su s razlogom kasnije i izgubile) te su dobile i svoje prequele/sequele. Neke poput "Last of us", nadamo se, neće nas razočarati. Iako je ovakav scenarij u stvarnosti nemoguć, jer zombiji kao biološke prijetnje ne uklapaju se u znanstvene zakonitosti, fascinacija ovim konceptom ne prestaje. Poneki ljudi su 'fascinirani', da ne kažemo opsjednuti, idejom preživljavanja u ekstremnim uvjetima, gdje se civilizacija urušava, a priroda postaje najveći saveznik ili neprijatelj...

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte kako je bilo na 'Zombie šetnji'

Pokretanje videa... 05:09 Zombie walk | Video: 24sata/reuters

Prema istraživanjima objavljenim u časopisu Risk Analysis, otočne države pokazuju se kao najbolja opcija za preživljavanje globalne katastrofe, uključujući i hipotetsku zombi apokalipsu, pisao je NY Post. Ovo su države koje bi bile najsigurnije u hipotetskom slučaju da krene zombi apokalipsa...

Pa ako ste fan zombija, krenite s nama u istraživanje ovog hipotetskog scenarija, do kojeg, kladili bismo se, neće doći. Ali pustimo malo mašti na volju...

1. Novi Zeland

Foto: Canva

Pa nisu milijarderi ludi! Puno njih sagradilo je 'utvrde' s podzemnim skloništima na Novom Zelandu, izolacija od ostatka svijeta, ako sve krene u krivom smjeru, nešto je što im je visoko na listi prioriteta...

Jer izolirana lokacija i snažan agrarni sektor čine Novi Zeland idealnim utočištem. Dodatna prednost je razvijena tehnološka infrastruktura koja bi mogla pomoći u održavanju civilizacije. Planinski krajolici bili bi idealni za obranu, a relativno mala populacija smanjila bi rizik od zaraze.

2. Australija

Foto: Canva

Izolacija, ogromna prostranstva... Australija je idealno mjesto za skrivanje. Neki se i šale kako su životinje u Australiji opasnije od zombija, pa ako uspijevaju živjeti 's njima', živi mrtvaci ne bi bili nikakav problem...

3. Island

Foto: Canva

Island bi bio idealno utočište zahvaljujući izoliranosti u Atlantskom oceanu. Udaljenost od drugih kontinenata otežala bi zombijima dolazak, a malobrojna populacija smanjila bi šanse za širenje zaraze.

Prirodni resursi, poput geotermalne energije, omogućili bi samoodrživost, dok bi hladna klima mogla dodatno usporiti zombije, ako pretpostavimo da nisu otporni na vremenske uvjete. A ribe u moru ima koliko hoćete, možda im poljoprivreda zbog klime nije najjača, ali gladni ne bi ostali...

4. Norveška

Foto: Canva

Fjordovi su idealna barijera protiv zombija! Hladna klima, raštrkana naselja, udaljena sela... Pružili bi ljudima idealnu zaštitu od horde živih mrtvaca. Ribe i tu ima na pretek, država je bogata resursima, nije gusto naseljena - još nekoliko pluseva za Norvešku.

5. Kanada

Foto: Canva

Kanada je još jedna zemlja gdje bi golema površina i rijetka naseljenost pružili sigurnost. Nepregledne šume i hladne zime otežale bi zombijima kretanje, dok bi prirodni izvori hrane, poput slatkovodnih riba i divljači, bili ključni za opstanak.

Tri od deset najvećih otoka svijeta su u Kanadi, na njima gotovo nitko ne živi, možda uopće ne bi brinuli o najezdi zombija...

6. Nepal

Foto: Canva

Nepal je, kao što znate, smješten u središtu Himalaja, gdje se nalaze neki od najviših vrhova na svijetu, uključujući Mount Everest. Planinski teren bi, nagađamo, bio nepremostiva prepreka za žive mrtvace. Ma sigurno bi se teško kretali kroz kroz strme staze, klance i nepristupačne visoravni. Povlačenje u više nadmorske visine omogućilo bi prirodnu zaštitu od zaraženih.

Nepalsko stanovništvo većinom se oslanja na tradicionalnu poljoprivredu i stočarstvo, što znači da su mnogi dijelovi zemlje već samoodrživi. Lokalno uzgojeni usjevi, poput riže, kukuruza i povrća, te stočarstvo pružaju stabilan izvor hrane čak i u uvjetima izolacije. A Nepal je bogat i izvorima pitke vode...

7. Butan

Foto: Canva

Slično kao Nepal. Država 'skrivena' u Himalajama bila bi teško dostupna zombijima. Osim ako za života nisu bili alpinisti. Planinski tereni pružili bi tu prirodnu zaštitu.

S populacijom od oko 800.000 ljudi, Butan ima jednu od najnižih gustoća naseljenosti u svijetu. Manji broj ljudi znači manju šansu za širenje zombi zaraze, a raštrkanost sela po planinskim područjima dodatno umanjuje rizik.

8. Japan

Foto: Canva

Japan, iako gusto naseljen, ima jedinstvenu prednost svojih otoka. Hokkaido, s hladnom klimom i manjom gustoćom stanovništva, vjerojatno bi mogao postati idealno mjesto za povlačenje. Japanska infrastruktura i tehnološki napredak dodatno bi pomogli u organiziranju obrane. Japan je globalni lider u robotici, umjetnoj inteligenciji i inovativnim tehnologijama. U slučaju zombi apokalipse, ove bi tehnologije mogle biti ključne za obranu, poput autonomnih sustava nadzora, 'robotskih čuvara'. Infrastruktura poput podzemnih mreža i skloništa pruža dodatne mogućnosti za skrivanje i organizaciju preživjelih.

9. Finska

Foto: Canva

Više od 70 posto Finske prekriveno je šumama, čineći je jednom od najšumovitijih zemalja na svijetu. Gusti šumski predjeli savršeno su mjesto za skrivanje i bijeg od zombija, koji bi se teško kretali kroz 'složeni' teren. No finska šuma nije samo utočište, već i izvor hrane (divljač, bobice, gljive) i materijala za izgradnju skloništa. Mnogi Finci znaju loviti životinje i ribu, znaju sakupljati hranu iz šume i preživljavati u divljini.

Ove vještine bile bi ključne u apokaliptičnom scenariju, kada moderni resursi i tehnologija možda više ne bi bili dostupni. Ako ikada dođe do zombi apokalipse, Finska bi bila mjesto gdje bismo se poželjeli skloniti.

10. Čile

Foto: Canva

Čile bi bio idealan za preživljavanje zombi apokalipse zbog svoje geografske raznolikosti i prirodnih barijera. Ande na istoku i Pacifik na zapadu pružaju prirodnu zaštitu u slučaju dolaska živih mrtvaca. Dužina zemlje omogućuje izolaciju u različitim klimatskim zonama, od pustinja na sjeveru do ledenjaka na jugu. Ruralna područja i samodostatna poljoprivreda osiguravaju hranu, dok izolirani otoci poput Uskršnjeg otoka nude dodatna sigurna utočišta.