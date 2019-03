Sve je laž! Znate li kojeg su okusa zeleni gumeni bomboni?

Kojeg su okusa zeleni gumeni bomboni u Haribo Starmixu? bilo je pitanje britanske verzije Potjere na koje su ponuđeni odgovori: jabuka, limun i jagoda. Natjecateljica Camille je samopouzdano odgovorila 'jabuka', na što se voditelj namrštio.

- A, daj, mora biti zelena jabuka - komentirala je Camille. No bila je u krivu. Točan odgovor je - jagoda!. Inače okusi Haribo gumenih bombona su: malina (crveni), naranča (narančasti), jagoda (zeleni), ananas (bijeli) i limun (žuti).

Lovac Mark Labbett također je mislio da je u pitanju jabuka, kao i gledatelji koji su svoju nevjericu izrazili na društvenim mrežama.

'Svakog dana naučiš nešto novo', 'Moj cijeli život je laž', 'Prijavit ću Haribo', samo su neki od komentara na Twitteru.

Green = Strawberry

Uhhhh... WTF Haribo?? #TheChase — TRIPLE 6 (@TR1PLE_6_) March 27, 2019

I’m reporting haribo to the trades description board - and if that fails it’s on to the court of human rights #TheChase — paul doherty (@dwangeddy) March 27, 2019

WHY ARE HARIBO STARMIX GREEN IF THEY DONT TASTE LIKE APPLE😡😡😡😡 @OfficialHARIBO @ITVChase #TheChase — Will Taylor (@WilliamTaylor0) March 27, 2019

Thanks to the chase, I just found out that green Haribo bears are actually strawberry flavour and not apple?! My whole life has been a lie 🤯 — Zoë (@zoexpatchett) March 27, 2019