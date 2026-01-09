VIDEO Misterij rozog neba iznad Birminghama: Nije to polarna svjetlost, a nisu ni izvanzemaljci

Stanovnike West Midlandsa u Engleskoj u četvrtak navečer je, usred snježne oluje Goretti, dočekao prizor koji je mnoge ostavio bez daha, ali i unio nemir. Nebo iznad Birminghama i okolnih mjesta obojilo se u nestvarnu, jarku ružičastu boju, pokrenuvši lavinu spekulacija na društvenim mrežama, javlja BBC.

Dok su jedni vjerovali da svjedoče rijetkoj pojavi polarne svjetlosti, drugi su se pitali radi li se o neobično dramatičnom zalasku sunca ili čak sceni iz serije 'Stranger Things'.

- Ako Birmingham ovako izgleda, zamislite kako je u raju - napisao je jedan korisnik TikTok-a.

Ipak, objašnjenje nije stiglo s neba, već s nogometnog terena. Ispostavilo se da iza fuksija ružičastog neba stoji svjetlost koja dolazi sa stadiona St Andrew's, doma nogometnog kluba Birmingham City. Klub je potvrdio da su koristili snažna LED svjetla koja se usmjeravaju na travnjak kako bi potaknula njegov rast i oporavak tijekom mračnih i hladnih zimskih mjeseci.

Intenzivna svjetlost reflektirala se od niskih oblaka i snježnih pahulja koje su padale tijekom oluje, stvarajući tako spektakularan vizualni efekt vidljiv kilometrima uokolo, od centra Birminghama do mjesta poput Small Heatha i Bordesley Greena.

Stručnjaci su brzo ponudili i meteorološko objašnjenje zašto je svjetlost sa stadiona bila toliko izražena. Grahame Madge, glasnogovornik britanskog Met Officea, pojasnio je fiziku iza ružičaste boje.

​- Plave valne duljine svjetlosti lakše se raspršuju na snijegu ili kapljicama vode, dopuštajući dužim valnim duljinama, poput crvene i narančaste, da prođu. To može imati za posljedicu da boje postanu više ružičaste ili narančaste - izjavio je Madge.

Bilo i u Hrvatskoj

Zanimljivo je da ovo nije bio jedini takav slučaj. Isto su u studenom pomislili i stanovnici Osijeka kad je rozo-ljubičasta svjetlost obasjala nebo nad gradom.

Nakon polarne svjetlosti viđene u dijelovima Hrvatske i ranijih crvenkastih nebesa nad Slavonijom, mnogi su odmah pomislili da je riječ o još jednom prirodnom spektaklu, pogotovo uz dolazak hladne fronte.

No ispalo je da ljubičasti sjaj koji se vidio iz različitih dijelova grada zapravo dolazi s Pampasa. NK Osijek je također uključio svoja ultraljubičasta rasvjetna tijela koja služe za grijanje i obnovu travnjaka. Ta takozvana 'umjetna sunca' stvaraju uvjete slične proljeću kako bi travnjak ostao u top formi, čak i tijekom zimskih mjeseci.

Nije prvi put u regiji

Ranije istog tjedna sličan je fenomen zabilježen i iznad mjesta Hednesford i Cannock. Tamošnji nogometni klub Hednesford Town oglasio se na društvenim mrežama kako bi razriješio misterij, potvrdivši da su i oni koristili LED svjetla za travnjak.

- Čini se da je 'polarna svjetlost' iznad Hednesforda bila malo bliže domu nego što smo mislili. Taj ružičasti sjaj na nebu zapravo su bila naša LED svjetla za teren koja pomažu travi da raste i oporavi se, kako bismo bili spremni loviti tri boda, a ne auroru - poručili su u duhovitoj objavi.

Tako je misterij koji je na jednu noć zaokupio maštu stanovnika Birminghama riješen. Iako prizor nije bio najava smaka svijeta niti posjet izvanzemaljaca, poslužio je kao fascinantan podsjetnik kako spoj ljudske tehnologije i prirodnih fenomena može stvoriti doista nezaboravne i nadrealne prizore na našem nebu.

