GRENLAND I VENEZUELA U FOKUSU

Svijet tone u kaos, a Trump se zabavlja po Instagramu: Evo što je američki predsjednik objavio

Svijet tone u kaos, a Trump se zabavlja po Instagramu: Evo što je američki predsjednik objavio
"Cijeli svijet ide u neku stvar zbog njega, a on objavljuje gluposti", "Ovo je toliko ludo da se ne može ni izmisliti", "On je sramota za SAD", nanizalo se ubrzo negativnih komentara pod fotografijama.

Dok cijeli svijet čeka njegov idući potez, a do sad je vjerojatno svima jasno koliko je Donald Trump nepredvidljiv, američki predsjednik se zabavlja na društvenim mrežama.

Na Instagram profilu Bijele kuće objavljena je montaža fotografije na kojoj Trump gleda kroz prozor Bijele kuće i vani vidi Grenland. "Pratimo situaciju", objavili su u opisu fotografije.

Trump je posljednjih tjedana dodatno 'zagrizao' za Grenland, iz njegova ureda poručili su da ne isključuju ni vojnu intervenciju.

Ali tu nije kraj.

Jer Trump ja na društvenoj mreži Truth Social objavio montažu s Wikipedije po kojoj je on predsjednik Venezuele.

"Cijeli svijet ide u neku stvar zbog njega, a on objavljuje gluposti", "Ovo je toliko ludo da se ne može ni izmisliti", "On je sramota za SAD", nanizalo se ubrzo negativnih komentara pod fotografijama.

Ali bilo je i onih koje su one zabavile.

"Naš predsjednik. Ljevičari se ljute na sve", "Malo humora nikog nije ubilo", brane Trumpa njegovi birači i fanovi...

