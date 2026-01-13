Trump je potvrdio kako ga je Diddy tražio pomilovanje u pismu, ali nije otkrio od koga je pismo dobio.
TVRDE BRITANSKI MEDIJI:
P. Diddy angažirao Tysona da ga spasi zatvora kod Trumpa?! 'Boksač je Trumpu dao pismo...'
Čitanje članka: < 1 min
Reper P. Diddy, koji služi četverogodišnju kaznu zbog kaznenih djela povezanih s prostitucijom, angažirao je Mikea Tysona da ga pokuša spasiti zatvora kod Donalda Trumpa, objavio je Sun.
Prema pisanju britanskog tabloida, Diddy je sastavio pismo u zatvoru, koje je kasnije uručeno Tysonu, koji je dobio zadatak da to pismo dostavi Trumpu.
- Mike se sastao s jednim od najbližih reperovih suradnika. Dobio je pismo, priznao je da je zbog svega bio nervozan, ali na kraju je pismo uručio Trumpu - piše Sun.
Trump je potvrdio kako ga je Diddy tražio pomilovanje u pismu, ali nije otkrio od koga je pismo dobio.
Kazao je i kako ne razmišlja o pomilovanju osramoćenog repera...
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku