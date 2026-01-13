Obavijesti

P. Diddy angažirao Tysona da ga spasi zatvora kod Trumpa?! 'Boksač je Trumpu dao pismo...'

Trump je potvrdio kako ga je Diddy tražio pomilovanje u pismu, ali nije otkrio od koga je pismo dobio.

Reper P. Diddy, koji služi četverogodišnju kaznu zbog kaznenih djela povezanih s prostitucijom, angažirao je Mikea Tysona da ga pokuša spasiti zatvora kod Donalda Trumpa, objavio je Sun.

Prema pisanju britanskog tabloida, Diddy je sastavio pismo u zatvoru, koje je kasnije uručeno Tysonu, koji je dobio zadatak da to pismo dostavi Trumpu.

- Mike se sastao s jednim od najbližih reperovih suradnika. Dobio je pismo, priznao je da je zbog svega bio nervozan, ali na kraju je pismo uručio Trumpu - piše Sun.

Trump je potvrdio kako ga je Diddy tražio pomilovanje u pismu, ali nije otkrio od koga je pismo dobio.

Kazao je i kako ne razmišlja o pomilovanju osramoćenog repera...

