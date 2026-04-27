T-bone je sedmomjesečni mužjak, križanac terijera, trenutno smješten u Dumovcu i spreman za novi početak. Razigran je i vješt u hvatanju lopti svih veličina te traži nekoga tko poznaje pasminu i želi ga upoznati
PRESLATKI KRIŽANAC
T-bone traži mjesto gdje će napokon pronaći sreću i dom
Bok ljudi! Ja sam T-bone, muškić koji ima točno sedam mjeseci i trenutačno je smješten u Dumovcu. Ne želim se vraćati u prošlost i prisjećati loših stvari već samo gledati naprijed. Križanac sam terijera i dobro bi bilo da netko poznaje pasminu. Molim vas, dođite me upoznati, moram vam pokazati kako suvereno hvatam sve lopte - i velike i male!
Kontakt-broj: 01/2008-354
