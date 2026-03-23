Obavijesti

Viral

Komentari 0
NOVO IME, ISTI GRAD

Ništa bez mora: Talijani gradu mijenjaju ime da privuku goste

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Google Maps

Talijanski primorski grad Vallecrosia promijenit će ime u Vallecrosia na moru kako bi turistima bio jasniji njegov položaj, odlučeno je na referendumu čiji su rezultati objavljeni u ponedjeljak

Promjena imena grada s oko 6.800 stanovnika na talijanskoj rivijeri blizu granice s Francuskom dolazi nakon stoljeća u kojima se grad zvao Vallecrosia. Njegova povijest seže u rimsko doba, a spominje se već u srednjem vijeku.

Oko 55 posto ispitanika podržalo je promjenu koju je predložio gradonačelnik Fabio Perri, koji je na dužnosti od prošle godine. Iritirala ga je činjenica da je "Valle" u nazivu navelo internetske tražilice da pronađu grad u unutrašnjosti.

Ništa se drugo neće promijeniti - poštanski broj i grb ostat će isti, ali je općina utrostručila svoj turistički proračun za ovu godinu.

Ligurska obala, na kojoj se nalazi Vallercrosia, jedna je od najpopularnijih talijanskih turističkih regija.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026