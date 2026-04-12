Teddy kao mali medo: Uvijek imam što za pričati, ali vama želim reći da tražim svoju obitelj

Bok, ljudi! Ja sam Teddy! Ovako nasmiješene njuške dočekujem svaki dan svoje volontere u skloništu. Prepričam im što se događa cijelu noć i da se nitko nije naspavao.

Pitaju me jesam li gladan, i iako se na trenutak uozbiljim, nastavim:

- Pasha je pjevao himnu do pola 2, Milky svirao na list od maslačka do jutra, Lexy se dovikivala s dijagonalnim boksovima (komentirale vatru koju smo jučer naložili pa im se sad dlaka čuje na dim), krave su mukale jer se komšijina trava jače zeleni, Miško riče od pola 6 jer mu je Zorka prebacila mrkvu kod ponija."

Foto: Facebook

Tako vam je, veselo na Farmici.

No vama bih htio nešto reći - važno - a to je da tražim svoju obitelj. I da sam stvarno kao mali medo. Volim sve, osim drugih muških pasa. Djeca, hodanje na lajni, igranje - sve je opcija!

Vrijeme je da me spasite iz ovog kaosa i da se konačno - naspavam.

Kontakt-broj: 098/642-209, Inbox Farmica