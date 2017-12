Tetovirao srce, no ljudima nije jasno: 'A što ti je to u sredini?'

Tetovaže, tetovaže...

Neki ih vole, neki ne. Jedni ih tetoviraju iz zabave, dok drugi imaju razloge za to. Primjerice, posveta voljenoj osobi ili nekom bitnom životnom događaju samo su neki od razloga za tetoviranje.

No, ponekad tetovaža ima neko skriveno značenje ili jednostavno - krivo ispadne. Jedan takav primjer objavljen je na Twitteru, a korisnici su u dilemi - sladak dizajn srca ili ruka koja drži testise?

idk about y'all but this look like a nut sack to me pic.twitter.com/khFHRG2W2H