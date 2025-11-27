TikTokerica upoznala Danca na Hvaru: 'Lagao mi je da je član kraljevske obitelji, olimpijac...'

TikTokerica Onyanka Ehie (31) podijelila je priču o svojoj kaotičnoj vezi sa svojim sada bivšim suprugom u 30-dijelnom TikTok serijalu koju je nazvala Danska obmana.

Onyeka je Nigerijka koja živi u Teksasu i influencerica je na Instagramu i TikToku. Otišla je na odmor s prijateljicom u Hrvatsku gdje je upoznala zgodnog Danca za kojeg je rekla da "izgleda kao model Calvina Kleina". Uzela je njegov Instagram profil i družili su se dok je bila u Hrvatskoj, ali na kraju je otišla. Dok su bili razdvojeni, Onyeka je rekla da joj je taj Danac odgovarao na sve Instagram priče i jasno davao do znanja da je romantično zainteresiran za nju.

Kako ga je upoznavala, tvrdio je da potječe iz superbogate danske kraljevske obitelji. Onyeka je tvrdila da ju je odveo avionom u Monako i pokazao svoje bogatstvo tako što je platio cijeli odmor, uključujući boravak u skupom hotelu, večere u luksuznim restoranima i šoping. Na tom su putovanju rekli "volim te", a njihova veza prešla je iz ležerne u ozbiljnu.

Danac je upoznao cijelu njezinu obitelj na putovanju u Teksas i svi su ga voljeli. Onyeka je rekla da je njezinoj obitelji rekao da je plivao na Olimpijskim igrama i osvojio zlatnu medalju. Nakon što su se zasitili "samo veze", počeli su razgovarati o braku kako bi njezin Danac mogao dobiti vizu i trajno živjeti u SAD-u.

Jednog dana, joj je rekao da nešto nije u redu s jednom od nekretnina koje je posjedovao i da mu treba 50 tisuća funti. Dodao je da mu otac više ne posuđuje novac zbog starih problema. Onyeka je tvrdio da mu je ponudila novac, što je on isprva porekao, ali je onda dopustio. To je bio samo početak. Problemi su se počeli gomilati i ubrzo joj je dugovao gotovo 100 tisuća funti.

Onyeka je otišla u Dansku i upoznala cijelu njegovu obitelj, što je prošlo jako dobro. Malo kasnije se zaručili. Njezin Danac još uvijek ima malo novca, ali on joj je obećao da će se sve uskoro riješiti. Par se vjenčao i imao je medeni mjesec, samo nekoliko mjeseci nakon što su se prvi put upoznali. Čula je glasine o muževoj "ovisnosti o kockanju" od njegovih prijatelja, ali on ih je odbacio i rekao da je to bilo davno.

Ali jednog dana dobila je telefonski poziv od prijateljice koja je rekla da njezin danski suprug duguje njezinom dečku 200 tisuća funti. Danac je pokušao to zanemariti te je rekao da je to samo kripto posao koji je krenuo po zlu, ali ovaj put Onyeka to ne pušta. Sukobila se s njim i on je počeo ići na tečajeve kako bi se riješio ovisnosti o kockanju.

Kasnije je Onyeka shvatila da su snimke zaslona koje joj je slao kako bi dokazao koliko novca ima zapravo lažne. Ponovno mu se suprotstavila i tvrdila da se ovaj put jako naljutio na nju, prijetio joj je da će otići. Onyeka je molila muža da ostane, ali bilo je prekasno i on je pobjegao, dugujući joj tisuće dolara.

Onyeka je konačno svojoj obitelji priznala sve, kockanje, posuđivanje novca i njegov odlazak. Otkrila je da je dugovao novac njezinoj sestri, roditeljima i bliskim prijateljima. Također je otkrila da je gotovo cijelo vrijeme dok su bili zajedno tajno bio s drugom ženom i da je njegova obitelj znala za njegovu paralizirajuću ovisnost o kockanju. Kažu joj da uopće nisu dio kraljevske obitelji, čak je i to bila laž.

- Ne želim biti suučesnik u tome što vara druge ljude. Također sam htjela podići svijest o ovisnosti o kockanju. Ona je zaista nevidljiva dok ne postane katastrofalna - zaključila je na kraju serijala.