TUGA U ZOO-U Švicarska: Otac gorila usmrtio svoje mladunče. Majka se ne odvaja od tijela

Zoološki vrt u švicarskom Baselu potresla je dvostruka tragedija. Srebrnoleđi gorila Yeba, novopridošli vođa čopora, usmrtio je svoje mladunče staro samo četiri dana. Istog dana, zbog teških ozljeda koje mu je nanio isti mužjak, morala je biti eutanazirana još jedna životinja, što je izazvalo veliku zabrinutost i pojačalo nadzor nad dinamikom unutar grupe.

Tragični događaj zbio se u utorak, kada je četrnaestogodišnji Yeba pokazao interes za svoje novorođeno mladunče. Prema priopćenju zoološkog vrta, majka, tridesetsedmogodišnja Joas, prva je četiri dana brižno nosila mladunče uz sebe. Međutim, Yeba je u jednom trenutku uzeo bebu k sebi i više nije dopuštao majci da joj se približi. To je dovelo do sukoba i naguravanja između dvije odrasle životinje.

Tijekom borbe za mladunče, otac je bebu slučajno ugrizao. "Bio je to nenamjeran ugriz u prsni koš", pojasnio je glasnogovornik zoološkog vrta Stefan Leimer, kako izvještava njemački medij RTL. Nažalost, ozljeda je bila smrtonosna. Za Yebu je ovo bilo prvo potomstvo, dok je za iskusnu ženku Joas to bilo peto mladunče.

Prirodno ponašanje nakon gubitka

Nakon tragičnog gubitka, majka Joas ponovno je uzela tijelo svog mrtvog mladunčeta i sada ga nosi sa sobom. Iz zoološkog vrta objašnjavaju kako je takvo ponašanje uobičajeno za gorile te da majke ponekad danima, pa čak i tjednima, nose svoje uginule mladunce. Uprava zoološkog vrta naglasila je da se neće miješati u ovaj prirodni proces žalovanja. Nastamba za majmune ostala je otvorena za posjetitelje, a Joas se s mrtvom bebom može slobodno kretati unutarnjim i vanjskim prostorom.

Smrt novorođenčeta nije jedina tragedija koja je tog dana pogodila grupu gorila. Prije sukoba s Joas, srebrnoleđi Yeba teško je ozlijedio i drugog mužjaka u grupi, jedanaestogodišnjeg Mobilija. Yeba mu je nanio teške ozljede u području genitalija. Unatoč naporima veterinara, Mobilijevo stanje bilo je toliko teško da je donesena odluka o eutanaziji kako bi mu se skratile muke. Dva smrtna slučaja u istom danu, za koje je odgovoran isti mužjak, upalila su alarme kod osoblja zoološkog vrta.

Yeba je relativno nov u ovoj zajednici. U Basel je stigao tek u listopadu prošle godine iz jednog zoološkog vrta u Francuskoj, s ciljem da postane novi vođa grupe. Nakon ovih incidenata, zoološki vrt pažljivo prati dinamiku unutar čopora i u stalnom je kontaktu sa stručnjacima za ponašanje životinja. Situacija je dodatno osjetljiva jer se u grupi uskoro očekuje rođenje još jednog mladunčeta. Grupa sada broji srebrnoleđeg Yebu i ženke Joas, Makalu i Qazibu.

Infanticid u svijetu gorila

Ubojstvo mladunčadi, poznato kao infanticid, nije neuobičajeno ponašanje kod gorila, a uzroci mogu biti različiti i povezani su sa složenom socijalnom strukturom. U divljini se infanticid najčešće događa kada novi dominantni mužjak preuzme grupu. Ubijanjem potomstva prethodnog vođe, on osigurava da ženke ponovno budu spremne za parenje, čime širi vlastite gene. Iako se ovaj slučaj opisuje kao nenamjeran, on se događa u kontekstu uspostavljanja dominacije novog mužjaka.

Statistike pokazuju da je smrtnost mladih gorila značajan faktor. Studije provedene u zoološkim vrtovima pokazuju da stopa smrtnosti unutar prve godine života u zatočeništvu iznosi oko 26 posto za muške i 20 posto za ženske mladunce, što je slično stopama zabilježenim u divljini. Ovi događaji naglašavaju izazove s kojima se suočavaju programi za očuvanje ugroženih zapadnih nizinskih gorila, čija je populacija u prirodi drastično smanjena zbog krivolova i bolesti.

*uz korištenje AI-ja