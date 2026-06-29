TRAŽI SE BATMAN Policija lovi osvetnika koji kradljivce motora veže za stup: 'Crta im i brkove'

Policija u Meksiku traga za osvetnikom prozvanim "Batman" koji lovi osumnjičene kradljivce motocikala, a zatim ih ljepljivom trakom veže za stupove javne rasvjete. Njegova djela izazvala su podijeljene reakcije u javnosti i pokrenula raspravu o uzimanju pravde u svoje ruke. U razdoblju od svega desetak dana, počevši od 13. lipnja, u gradu Lagos de Moreno u saveznoj državi Jalisco, najmanje pet muškaraca pronađeno je bespomoćno vezano za stupove. Misteriozni osvetnik, kojeg je meksički novinar Luis Cárdenas na društvenoj mreži X nazvao "Batmanom iz Lagos de Morena", osumnjičene lopove ostavlja na javno ruglo, piše NY Post.

Mnogima od njih lica su bila iscrtana brkovima i mačjim brčićima, dok je nekima na koži bila ispisana španjolska riječ za lopova, "RATA", što u slengu znači "štakor". Kako bi ponizio navodne kriminalce i pokazao njihova djela, osvetnik je uz zavezane muškarce ostavljao i ukradene motocikle. Jedna od fotografija koje su kružile internetom prikazuje dvojicu muškaraca zavezanih leđima o leđa za stup, s ružičastim natpisom iznad glava i motociklom parkiranim ispred njih kao dokazom zločina.

Foto: X /@LuisCardenasMx

Lokalne vlasti pokrenule su istragu, no ne samo protiv navodnih kradljivaca. Državni tajnik za sigurnost, Juan Pablo Hernández, izjavio je da policija vezane muškarce tretira kao žrtve te aktivno radi na hvatanju osvetnika. Vlasti su naglasile kako nitko ne smije uzimati pravdu u svoje ruke te su pojačale nadzor u Lagos de Morenu kako bi spriječile nove slične slučajeve. Istražitelji pokušavaju utvrditi jesu li pronađene osobe doista povezane s krađama motocikala, no u ovom trenutku one se smatraju žrtvama kaznenog djela. Iako još nitko nije uhićen, policija je identificirala dva vozila koja bi se mogla povezati s incidentima. Svi muškarci pronađeni vezani za stupove oslobođeni su i pružena im je liječnička pomoć zbog zadobivenih ozljeda.

Foto: X /@LuisCardenasMx

Djelovanje "Batmana" događa se u kontekstu značajnog porasta krađa motocikala na području Lagos de Morena. Prema službenim podacima tužiteljstva države Jalisco, od siječnja do svibnja ove godine otvorena su 54 istražna predmeta vezana za krađu motocikala. To predstavlja osjetan porast u usporedbi s istim razdobljem prošle godine, kada su zabilježena 34 takva slučaja. Potvrđeno je da su motocikli koji su ostavljeni pored zavezanih muškaraca imali prijave o krađi. Upravo zbog osjećaja da institucije ne čine dovoljno u borbi protiv kriminala, djela osvetnika naišla su na odobravanje dijela javnosti.

Slučaj je izazvao žestoku raspravu na društvenim mrežama i u lokalnoj zajednici. Dok jedni oštro osuđuju nasilne metode i smatraju da je uzimanje pravde u svoje ruke opasan presedan koji vodi u anarhiju, drugi otvoreno izražavaju podršku "Batmanu". Njegove postupke vide kao opravdan odgovor na neučinkovitost vlasti i rastuću stopu kriminala, o čemu je izvijestio i New York Post.

Stručnjaci za sigurnost upozoravaju da ovakvi postupci mogu lako dovesti do zlouporabe i kažnjavanja nevinih osoba, što bi moglo izazvati eskalaciju nasilja. Sociolozi ističu da je vigilantizam u Meksiku često posljedica "krize autoriteta" i osjećaja bespomoćnosti građana suočenih s neučinkovitim pravosudnim sustavom. Kada država zakaže u svojoj osnovnoj funkciji zaštite građana, pojedinci ponekad preuzimaju tu ulogu, što može imati nesagledive posljedice. Slučaj "Batmana" nije usamljen primjer vigilantizma u Meksiku, gdje su kroz povijest zabilježeni brojni slučajevi samoorganiziranja građana u borbi protiv kriminala.