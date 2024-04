Trenerica pokazala svoje tijelo bez poziranja i filtera: 'Muškarci mi govore da sam odvratna...'

Influencerica i fitness trenerica Molly Ava iz Engleske tvrdi da je nebrojeno puta plakala zbog okrutnih komentara na račun njenog izgleda, a sve zbog hrabrog dijeljenja fotografija bez ikakvog filtera.

Naime, ona objavljuje fotografije u kojima na jednoj slici izgleda savršeno, a na drugoj kako zapravo njeno tijelo izgleda. Ona to radi kako bi istaknula da brojni influenceri zapravo dramatično mijenjaju percepciju izgleda tijela na Instagramu pozirajući ga na određeni način. Tako ljudi misle da su svi savršeni, a zapravo je istina puno drugačija.

- Užasan je osjećaj probuditi se i ući na svoj telefon, a svaka druga obavijest je muškarac koji kaže: 'debela si, odvratna si' i tagiraju prijatelje koji onda isto to komentiraju - ispričala je.

- Sada se to smirilo. Mnogi su me maltretirali zbog toga kako izgledam, pisali su mi 'da im je muka od mene'. - dodaje.

- Imala sam trenutaka kada sam isključila komentare, ali sam ipak bila tužna jer sam se osjećala kao da su pobijedili - kaže.

Prije dvije godine na društvenim je mrežama počela dijeliti autentične fotografije tijela i rekla je da je prvi put kad je to učinila to za nju bila najstrašnija stvari ikada.

- Stalno sam se vraćala na sliku misleći da je moram izbrisati jer mi je bilo neugodno i nisam mogla vjerovati da tako izgledam i da sam to podijelila - kaže.

Molly je inače diplomirala geografiju tijekom pandemije. Očekivala je da će raditi u urbanizmu, ali odlučila se baviti fitnessom.

Stekla je kvalifikacije za osobne treninge dok je 2020. razvijala svoj online brend. Unatoč tone što je mislila da bi joj online fitness trener bio samo usputni hobi, sada se time bavi već tri godine. Nedavno je dosegla i 130.000 pratitelja na svom mollyavafit Instagram profilu.

I premda je iskusila mnoge 'hejt' komentare, ohrabrenje njezinih obožavatelja nadahnulo ju je da nastavi dijeliti ovakav sadržaj.

- Ljudi koji me tagiraju u sličnim objavama mi uljepšaju dan u trenu. Oni hrabri koji označe svoje prijatelje i kažu: 'Sviđa mi se ovaj profil i to što pokazuje svoje stvarno tijelo' me podignu i daju mi motivaciju da nastavim raditi to što volim - zaključila je, piše Daily Star.

