MORA IH SKUPITI SVE
Trump pati za nagradama. Mi smo mu dali sve: Kite ga Zoki i Koli, diže pehar na Poljudu...
Donald Trump se, kažu, malo naljutio na Norvešku pa njihovom premijeru poslao poruku u stilu: “Kad već nema Nobela, nema ni mog razmišljanja o miru!” Sitnica, osim što Oslo s tim nema baš nikakve veze, ali detalji nikad nisu bili njegov omiljeni sport. Ranije mu je Venezuelanka Maria Corina Machado doslovno stavila Nobela u ruke i kao da je rekla: “Evo, da ne bude da nisi ništa dobio.” A i mi smo mu, realno, udijelili čitavu kolekciju - od pehara na Poljudu do Sinjske alke, čovjek ima više trofeja nego vitrina u sportskoj dvorani. Još malo pa će tražiti da se Nobel dodjeljuje u kategorijama “najbolji reality predsjednik”...