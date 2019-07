Tužna slonica Srećka: Pustite ju, depresivna je već 13 godina

Slonica Happy (Srećka) prava je atrakcija Zoološkog vrta u Bronxu u New Yorku. Mnogo ljudi stane kraj njezine nastambe svakog dana i slika "selfie" s njom. No, nitko se ne pita živi li Srećka onako kako joj kaže ime.

Srećka ima 48 godina, a sama samcata je zadnjih 13 godina otkako joj je partner eutanaziran, javlja Mirror.

Slonovi su poznati po jakim vezama između sebe, obitelji i svog krda zbog čega su u divljini rijetko kad sami - uvijek su zajedno. Odvojenost od drugih slonova može u njima izazvati depresiju i anksioznost, a brojni znanstvenici uspoređuju njihov socijalni život upravo sa čovjekovim.

Borci za prava životinja pokrenuli su kampanju za preseljenjem Srećke u utočište u kojem će biti s drugim slonovima i u puno većem prostoru.

Američki spisatelj i novinar Yashar Ali je objavio tvit o tužnoj Srećki kako bi naglasio važnost kampanje.

1. Elephants are just like us. They celebrate births & mourn deaths. And they grow depressed when they're isolated. They require a companion or herd in order to be happy



Meet Happy the 🐘



Happy is 48 & she lives at the @BronxZoo



For the past 13 years, Happy has lived all alone pic.twitter.com/s9fXg3KX54