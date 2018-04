U hamburger stavili tarantulu: 'Slično je morskim plodovima'

Bull City Burger, restoran brze hrane u Sjevernoj Karolini, odlučio je na svoj meni staviti nešto zaista neobično. Svojim kupcima nude priliku da probaju tarantulu, lagano posoljenu i pečenu. Pauka stave na vrh pljeskavice u svojim hamburgerima.

- Ljudi kažu da imaju okus po rakovima ili drugim sličnim morskim plodovima. Svaki zalogaj ima drugačiji okus - kažu iz Bull City Burgera.

