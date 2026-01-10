Obavijesti

Viral

Komentari 0
MEGA SNJEŠKO

U Slavoniji izgradili snjegovića visokog više od sedam metara! 'Cijelo selo je sudjelovalo...'

Piše Julia Očić,
Čitanje članka: 2 min
U Slavoniji izgradili snjegovića visokog više od sedam metara! 'Cijelo selo je sudjelovalo...'
6
Foto: Čitatelj 24sata

Cijelo je selo u ovome sudjelovalo, svi su dali neki svoj doprinos, od onih najmlađih do onih najstarijih. Gradili smo ga tri dana, a i danas se tu družimo uz vatru i kobasice i odlično se zabavljamo, kaže nam čitatelj

Admiral

Velike količine snijega koje su proteklih dana zahvatile Hrvatsku za mnoge su postale i izvor inspiracije. Društvene mreže preplavile su fotografije snjegovića svih oblika i veličina, a posebno se istaknuo snjegović iz malog sela Banovci, smještenog u blizini Slavonskog Broda. Nekoliko mještana je, naime, zajedničkim snagama izgradilo snjegovića od impresivnih 7,15 metara.

- Još uvijek smo kod snjegovića i tu se družimo. Cijelo je selo u ovome sudjelovalo, a izgradili smo ga kraj mjesnog doma. Svi su dali neki svoj doprinos, od onih najmlađih do onih najstarijih. Gradili smo ga tri dana, a i danas se tu družimo uz vatru i kobasice i odlično se zabavljamo - govori nam naš čitatelj koji je sudjelovao u gradnji snjegovića i poslao nam fotografije.

Foto: Čitatelj 24sata

Na izgradnju ovog snjegovića potaknule su ih upravo brojne fotografije različitih snjegovića koje su se širile lokalnim medijima te se činilo kao da se cijela Hrvatska uključila u neko neslužbeno natjecanje.

- Gledali smo kako svi grade snjegoviće na sve strane pa smo i mi prihvatili taj izazov. Krenulo je od ideje da to bude snjegović od otprilike dva ili tri metra, a na kraju je ispalo sedam. I moram naglasiti da se sve pravilo ručno, nismo samo donijeli bagerom hrpu snijega, nego smo ručno oblikovali svaku kuglu da on izgleda baš kao snjegović. Čak smo donijeli i ljestve i skele kako bismo sve mogli doseći - kaže nam čitatelj.

Foto: Čitatelj 24sata

Divovski snjegović iz Banovaca ubrzo je postao prava lokalna atrakcija za ostale mještane, ali i za posjetitelje iz okolnih mjesta te se sa sigurnošću može reći kako je unio dodatnu toplinu i radost u selo.

- Sve je to rezultat truda svih nas. Truda, dobre volje i zajedništva i bilo bi mi drago da to još netko vidi jer smo mi stvarno zadovoljni s onime što smo napravili - zaključio je naš čitatelj.

Foto: Čitatelj 24sata

Ova zimska priča još je jedan dokaz kako se uz slogu i zajedništvo može stvoriti nešto lijepo i nešto što će uveseljavati sve prisutne i svima biti na ponos. Svojim trudom i radom stanovnici Banovaca pokazali su kako zimska čarolija još uvijek postoji i kako ju je moguće stvoriti ako se u to upuste složni ljudi dobre volje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Želi biti živa lutka: 'Na operacije sam dala 350 tisuća eura! Hejteri, poljubite me u...'
BIVŠA PLAYBOY ZEČICA

FOTO Želi biti živa lutka: 'Na operacije sam dala 350 tisuća eura! Hejteri, poljubite me u...'

Anastasia Doll (30) je francusko-ruska manekenka koja je krasila naslovnice magazina Playboy. Ne srami se plastičnih operacija, na njih je potrošila stotine tisuća eura...
FOTO Plus-size manekenka pati: Sjedala u automobilima trebaju biti veća! Ja se jedva uguram...
GRACIE U PROBLEMU...

FOTO Plus-size manekenka pati: Sjedala u automobilima trebaju biti veća! Ja se jedva uguram...

'Super automobili trebali bi biti za sve. McLaren bi trebao imati veća sjedala u svojim automobilima', zakukala je na Instagramu plus-size manekenka iz Paname Gracie Bon. Objavila je i snimku na kojoj se pokušava 'ugurati' u automobil, ali joj baš i ne ide...
Ostaju li vam na nogama usjekli tragovi od čarapa? Evo što vam tijelo pokušava poručiti
OTKRIVAJU SVAŠTA

Ostaju li vam na nogama usjekli tragovi od čarapa? Evo što vam tijelo pokušava poručiti

Neki lijekovi, osobito oni za povišeni krvni tlak, mogu potaknuti oticanje gležnjeva i učiniti tragove čarapa izraženijima. Nekad se radi samo o preuskim čarapama, dok neka stanja mogu biti ozbiljnija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026