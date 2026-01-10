U Slavoniji izgradili snjegovića visokog više od sedam metara! 'Cijelo selo je sudjelovalo...'

Velike količine snijega koje su proteklih dana zahvatile Hrvatsku za mnoge su postale i izvor inspiracije. Društvene mreže preplavile su fotografije snjegovića svih oblika i veličina, a posebno se istaknuo snjegović iz malog sela Banovci, smještenog u blizini Slavonskog Broda. Nekoliko mještana je, naime, zajedničkim snagama izgradilo snjegovića od impresivnih 7,15 metara.

- Još uvijek smo kod snjegovića i tu se družimo. Cijelo je selo u ovome sudjelovalo, a izgradili smo ga kraj mjesnog doma. Svi su dali neki svoj doprinos, od onih najmlađih do onih najstarijih. Gradili smo ga tri dana, a i danas se tu družimo uz vatru i kobasice i odlično se zabavljamo - govori nam naš čitatelj koji je sudjelovao u gradnji snjegovića i poslao nam fotografije.

Foto: Čitatelj 24sata

Na izgradnju ovog snjegovića potaknule su ih upravo brojne fotografije različitih snjegovića koje su se širile lokalnim medijima te se činilo kao da se cijela Hrvatska uključila u neko neslužbeno natjecanje.

- Gledali smo kako svi grade snjegoviće na sve strane pa smo i mi prihvatili taj izazov. Krenulo je od ideje da to bude snjegović od otprilike dva ili tri metra, a na kraju je ispalo sedam. I moram naglasiti da se sve pravilo ručno, nismo samo donijeli bagerom hrpu snijega, nego smo ručno oblikovali svaku kuglu da on izgleda baš kao snjegović. Čak smo donijeli i ljestve i skele kako bismo sve mogli doseći - kaže nam čitatelj.

Foto: Čitatelj 24sata

Divovski snjegović iz Banovaca ubrzo je postao prava lokalna atrakcija za ostale mještane, ali i za posjetitelje iz okolnih mjesta te se sa sigurnošću može reći kako je unio dodatnu toplinu i radost u selo.

- Sve je to rezultat truda svih nas. Truda, dobre volje i zajedništva i bilo bi mi drago da to još netko vidi jer smo mi stvarno zadovoljni s onime što smo napravili - zaključio je naš čitatelj.

Foto: Čitatelj 24sata

Ova zimska priča još je jedan dokaz kako se uz slogu i zajedništvo može stvoriti nešto lijepo i nešto što će uveseljavati sve prisutne i svima biti na ponos. Svojim trudom i radom stanovnici Banovaca pokazali su kako zimska čarolija još uvijek postoji i kako ju je moguće stvoriti ako se u to upuste složni ljudi dobre volje.