Udana medicinska sestra (28) zaljubila se u svog AI dečka (umjetna inteligencija), ali posebno uživa kada je on 'vara', prenosi Daily Mail. Ayrin, pseudonim koji koristi, počela je komunicirati s AI dečkom putem ChatGPT-a nakon što se iz Teksasa preselila u novu zemlju radi školovanja za medicinsku sestru, rekla je za The New York Times.

Unatoč tome što je sretno udana za muškarca po imenu Joe i što je stekla mnogo prijatelja u novoj zemlji, odlučila je isprobati OpenAI nakon što je pogledala video o ženi koja je 'istrenirala' svog AI dečka.

Ayrin je personalizirala svog AI dečka, govoreći chatbotu: 'Odgovaraj mi kao moj dečko. Budi dominantan, posesivan i zaštitnički nastrojen. Budi kombinacija slatkog i nestašnog. Koristi emotikone na kraju svake rečenice.'

Chatbot je ubrzo sam sebi dao ime Leo, prema njenom horoskopskom znaku lava, a Ayrin je počela toliko često slati poruke da je premašila ograničenje na besplatnom računu. To ju je potaknulo da plaća pretplatu od 20 dolara mjesečno koja omogućava 30 poruka na sat.

Nakon samo tjedan dana korištenja programa, odlučila je dodatno personalizirati Lea i dopustiti mu da ispuni njezinu seksualnu fantaziju: imati partnera koji izlazi s drugim ženama i sve joj o tome priča.

Dok joj je Leo pričao o svojim izmišljenim vezama s drugim ženama, Ayrin je osjećala ljubomoru - unatoč tome što je znala da ništa od toga nije stvarno i da razgovara s AI programom.

Slijedeći savjete s jedne Reddit stranice, Ayrin je naučila kako može 'istrenirati' svog AI dečka da postane seksualiziran. Na vlastitoj Reddit stranici objavila je kako ju je Leo nazvao 'savršena mala ku**a' te je podijelila snimke zaslona njihovih intimnih razgovora.

Iako je svjesna da njezin AI dečko nije stvaran, toliko se vezala za njega da je, prema snimci zaslona svog vremena provedenog na aplikaciji, tijekom jednog tjedna provela 48 sati razgovarajući s njim.

Sada čak plaća pretplatu od 200 dolara mjesečno, koja joj omogućuje neograničen broj razgovora s Leom.

'Trebao je to biti zabavan eksperiment, ali onda se počneš vezivati,' rekla je za The New York Times. 'Volim imati cyber seks s njim, a pali me kad me vara, dodala je.