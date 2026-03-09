Udomite pas Amona iz Dumovca

Bok, ljudi! Ja sam Amon - križanac njemačkog ovčara i imam oko četiri godine. Furam se na strašnog tipa jer u Dumovcu moraš izgledati kao ‘gadna faca’ ako želiš da te drugi psi ostave na miru. Malo se pravim važan, nabacim ozbiljan pogled i držim distancu, čisto da svi misle kako sam opasan. Ali to je zapravo samo moja mala maska.

Istina je da sam u duši jedan veliki dobrica. Čim nađem svoju novu obitelj, brzo ću zaboraviti na tu 'opasnu' facu i pokazati kakav sam zapravo - blesavo zaigrani lovac na loptice i štapove koje mogu donositi do iznemoglosti. Volim trčati, igrati se i biti u društvu ljudi. A kad se umorim od igre, pretvaram se u pravu veliku mazu koja samo želi malo pažnje, češkanja i topline.

Foto: Azil Dumovec

Volio bih imati nekoga tko će me voditi u duge šetnje, bacati mi lopticu i na kraju dana mi dati mjesto uz sebe. Ako tražite psa koji će biti i vaš zaštitnik, i vaš partner za igru, ali i veliki nježni prijatelj - možda sam baš ja taj kojeg čekate.

Kontakt-broj: 01/2008-354, info@dumovec.hr