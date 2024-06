'Uhvatila sam muža u krevetu sa svojom majkom! U šoku sam, on je očito htio stariji model...'

S mužem sam u braku šest godina. Upoznali smo kad sam ja bila pri kraju fakulteta i mislila sam da imamo čvrstu vezu. U zadnje vrijeme sve smo više pričali o tome kako bismo trebali zasnovati obitelj. Ali onda se on naglo promijenio, usred noći bi izašao iz spavaće sobe i nekome je slao poruke, započela je svoju ispovijest na internet forumu Reddit jedna 26-godišnja dama.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:48 Spavačica | Video: 24sata Video

U početku je mislila kako joj muža (34) 'izjeda' posao, kako je sve previše stresno...

- Još sam se više trudila, kuhala sam jela koja on voli, pazila da sve kod kuće bude onako kako on to voli... Naš seksualni život je bio 'u padu', nije bilo kao nekada - nastavila je svoju priču ova 26-godišnjakinja.

Prije nekoliko tjedana vratila se kući ranije s posla. Uhvatila ju je slabost, zarazila se virozom, pa je odlučila da je bolje da ostatak dana preleži. Krenula je put spavaće sobe, a kad je otvorila vrata, nije mogla vjerovati što vidi.

- Vidjela sam muža u krevetu s mojom 57-godišnjom majkom! Imala sam osjećaj da mi je srce iščupano. Oni me nisu primijetili na prvu, ja se od šoka nisam mogla pomaknuti ni progovoriti. Kad su me ugledali na licu im se vidjela krivnja. Majka mi je pokušavala objasniti kako se to 'samo dogodilo', kako mi nije htjela nauditi... Muž je samo šutio. Nije se ni potrudio izmisliti nešto - priča ova dama i nastavlja:

- Užasnuta sam, šokirana i duboko razočarana. Oni su bili dvoje ljudi u koje najviše vjerujem. Kako da ovo uopće procesuiram? Žena koje me rodila i muškarac s kojim sam u braku zajedno u krevetu...

- Izgleda da je on htio stariji model - napisala je na Redditu.

Uzela je par dana sebi da se smiri i otišla kod prijateljice Nakon nekoliko dana odlučila je razgovarati s mužem, koji je za cijelu situaciju okrivio nju! U.

- Optužio me da sam neplodna! Kazao je i da ima pravo spavati s kim želi i kad želi - šokirao ju je svojim stajalištem uskoro bivši suprug, piše Mirror.

Predala je papire za razvod i sad samo čeka. Nada se kako će jednog dana uspjeti preboljeti sve ovo...