Upoznajte čovjeka s najdužim imenom: 'Završio sam na sudu'

Dok se većina nas zadovoljava uobičajenim, standardnim imenima, jedan čovjek ponosno nosi titulu vlasnika najdužeg imena na svijetu. No, kako prenosi Daily Mail Online, put do ovog neobičnog rekorda nije bio nimalo lak - uključivao je i iscrpljujuću pravnu bitku.

Laurence Watkins s Novog Zelanda u ožujku 1990. godine odlučio je promijeniti svoje ime kako bi uključio više od 2.000 srednjih imena. Njegova odluka rezultirala je upisom u Guinnessovu knjigu rekorda za najduže osobno ime, koje se sastoji od ukupno 2.253 jedinstvene riječi.

Iako je njegov zahtjev za promjenom imena prvotno bio prihvaćen od strane Okružnog suda, glavni matičar ga je odbio. Odlučan u svojoj namjeri, Laurence je svoj slučaj prenio na Visoki sud Novog Zelanda, koji je na kraju presudio u njegovu korist i stao na stranu budućeg rekordera.

Zanimljivo je da, iako su mu odobrili zahtjev, vlasti su odmah nakon toga izmijenile dva zakona kako bi spriječile druge da ponove njegov pothvat. Time je Laurenceov rekord postao praktički nedostižan.

U razgovoru za Guinnessovu knjigu rekorda, Laurence je objasnio svoju motivaciju: "Oduvijek su me fascinirali neobični i otkačeni rekordi koje su neki ljudi pokušavali postaviti. Stvarno sam želio biti dio te scene."

"Prelistao sam knjigu od korica do korica tražeći rekord koji bih mogao oboriti. Jedini u kojem sam vidio priliku bio je dodavanje više imena od tadašnjeg rekordera", dodao je.

U vrijeme kada je donio ovu odluku, Laurence je radio u gradskoj knjižnici. To mu je omogućilo lak pristup izvorima - imena je birao iz knjiga, a prihvaćao je i preporuke svojih kolega. Njegovo omiljeno ime je "AZ2000" jer, kako kaže, podsjeća na njegov rekord.

Imena koja je odabrao pokrivaju širok spektar kultura, od europskih do maorskih, pa čak i samoanskih. Koliko je njegovo ime dugačko, najbolje svjedoči anegdota s njegovog vjenčanja, gdje je matičaru trebalo više od 20 minuta da pročita sva imena.

Najveći izazov s kojim se svakodnevno suočava su državne institucije, budući da njegovo puno ime ne stane ni na jedan službeni obrazac ili identifikacijski dokument. Ipak, Laurence je iznimno ponosan na svoje postignuće, jer je jedina osoba na svijetu koja je uspjela u takvom naumu.

"Oh, a ako se pitate zašto nismo naveli njegovo puno ime, to je zato što bismo ga još uvijek tipkali", napisali su na stranici Guinnessovih rekorda.



